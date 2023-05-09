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Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

9 мая 2023 00:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным
Украинские военные готовы выполнять боевые задания. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Народные избранники начали готовить новый законопроект по денежному обеспечению военнослужащих. Этот документ должен заменить уже принятый закон, которым возобновлялась доплата военным в 30 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

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Известно, что в Парламенте была создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься этим вопросом.

Сообщается, что участники группы на последнем заседании обсудили вопросы, связанные с денежным довольствием военнослужащих и выплатой дополнительного вознаграждения. А именно:

  • повышение уровня заработной платы лицам, призванным на срочную военную службу (не ниже уровня минимальной заработной платы);
  • увеличение размера стипендий курсантам высших военных учреждений и учебных заведений, имеющих военные учебные подразделения (не ниже уровня стипендий гражданских вузов);
  • повышение уровня денежного довольствия инструкторов;
  • унификации оплаты труда военнослужащих всех структур сил обороны и безопасности в контексте введения единого стандарта (порядка) денежного довольствия;
  • выплаты дополнительного вознаграждения, в частности, создание законодательных оснований стимулирующих выплат для проведения наступления.

"Рабочая группа также обсудила проблемные вопросы выплат компенсации членам семей военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести, и индексации пенсий военнослужащим", — говорится в сообщении.

Отдельно обсуждался вопрос и об увольнении с военной службы некоторых категорий военнослужащих.

О доплатах военным в 30 тысяч 

В прошлом месяце Парламент учел поправку о возобновлении доплат военнослужащим.

Отмечалось, что на период действия военного положения военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейским ежемесячно будет предоставляться вознаграждение в размере 30 тыс. грн., не зависимо от возложенных на таких лиц задач или районов прохождения службы.

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев заявил, что для этого нужно найти 154 млрд грн. В госбюджете таких средств нет.

Сейчас подписание этого законопроекта заблокировано. В то же время прорабатываются различные варианты оплаты труда защитников.

Напомним, в программе Вечер.LIVE обсуждалась тема выплат военным. Гостями были народный депутат партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко, министр по вопросам ЖКХ Украины и Андрей Жупанин, народный депутат партии "Слуга народа".

 

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