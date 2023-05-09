Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Українські військові готові виконувати бойові завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Народні обранці почали готувати новий законопроєкт щодо грошового забезпечення військовослужбовців. Цей документ має замінити вже ухвалений закон, яким відновлювалася доплата військовим у 30 тисяч гривень.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

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Відомо, що у Парламенті створили спеціальну робочу групу, яка опікуватиметься цим питанням.

Повідомляється, що учасники групи на останньому засіданні обговорили питання, пов’язані із грошовим забезпеченням військовослужбовців та виплатою додаткової винагороди. А саме:

підвищення рівня заробітної плати особам, призваним на строкову військову службу (не нижче рівня мінімальної заробітної плати);

збільшення розміру стипендій курсантам вищих військових закладів та закладів освіти, які мають військові навчальні підрозділи (не нижче рівня стипендій цивільних вишів);

підвищення рівня грошового забезпечення інструкторів;

уніфікації оплати праці військовослужбовців усіх структур сил оборони і безпеки в контексті запровадження єдиного стандарту (порядку) грошового забезпечення;

виплати додаткової винагороди, зокрема, створення законодавчих підстав для стимулюючих виплат для проведення наступу.

"Робоча група також обговорила проблемні питання виплат компенсації членам сімей військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, та індексації пенсій військовослужбовцям", — йдеться повідомленні.

Окремо обговорювалося питання і про звільнення з військової служби деяких категорій військовослужбовців.

Про доплати військовим у 30 тисяч гривень

Минулого місяця Парламент врахував поправку про відновлення доплат військовослужбовцям.

Зазначалося, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно буде надаватись винагорода в розмірі 30 тис. грн, не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби.

Втім, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що для цього потрібно віднайти 154 млрд грн. У держбюджеті таких коштів немає.

Зараз підписання цього законопроєкту заблоковано. Натомість опрацьовуються різні варіанти оплати праці захисників.

Нагадаємо, у програмі Вечір.LIVE обговорювалася тема виплат військовим. Гостями були народний депутат партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко, міністр з питань ЖКГ України та Андрій Жупанін, народний депутат партії "Слуга народу".