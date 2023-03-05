Вместо "лады" теперь ветчина: в россии семьям мобилизованных раздают "продовольственные и сладкие наборы"

"Подарки" будут раздавать в самой москве

Власти россии продолжают поощрять россиян гибнуть на войне в Украине. В этот раз вместо "лады" и шуб семьям мобилизованных будут раздавать "подарочные наборы".

Об этом сообщают росСМИ.

Ветчина и сыр вместо сына

"Подарки" будут раздавать в самой москве. Для этого в столице объявили конкурс, чтобы семьи мобилизованных оккупантов могли получить "продовольственные наборы". Кроме них, можно получить и так называемые "подарочные чайные наборы со сладостями".

Что входит в "продовольственный набор"

Содержимое "продовольственного набора":

300 граммов ветчины,

200 граммов слабосоленой форели,

200 грамм шоколадных конфет,

100 граммов черного чая,

180 г твердого сыра 45% жирности,

95 граммов растворимого кофе.

В "сладкий набор" входит:

чай,

кофе,

торт "Медовик",

зефир в шоколаде,

упаковка из девяти видов печенья (весом 345 г или больше).

Таких наборов заказали 320 по 1,25 тысячи рублей за каждый. За эти наборы россияне планируют потратить два миллиона рублей.

Напомним, "волонтеры" из москвы привезли для вдов погибших в составе оккупационной армии жителей оккупированного Донбасса циничные подарки. Женщины получили в подарок шубы. Пользователи соцсетей обвинили женщин в меркантильности.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват телефонного разговора, в котором российские захватчики жалуются, что им больше не выплачивают компенсации за ранения и контузии. Так, никто больше не хочет служить, а увольняют только тех, кому за 50 лет.

Также сообщалось, что ранее в российском Ульяновске мобилизованные устроили бунт из-за того, что им не выплатили обещанных 300 тысяч.