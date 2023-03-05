Вместо "лады" теперь ветчина: в россии семьям мобилизованных раздают "продовольственные и сладкие наборы"
Власти россии продолжают поощрять россиян гибнуть на войне в Украине. В этот раз вместо "лады" и шуб семьям мобилизованных будут раздавать "подарочные наборы".
Об этом сообщают росСМИ.
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Ветчина и сыр вместо сына
"Подарки" будут раздавать в самой москве. Для этого в столице объявили конкурс, чтобы семьи мобилизованных оккупантов могли получить "продовольственные наборы". Кроме них, можно получить и так называемые "подарочные чайные наборы со сладостями".
Что входит в "продовольственный набор"
Содержимое "продовольственного набора":
- 300 граммов ветчины,
- 200 граммов слабосоленой форели,
- 200 грамм шоколадных конфет,
- 100 граммов черного чая,
- 180 г твердого сыра 45% жирности,
- 95 граммов растворимого кофе.
В "сладкий набор" входит:
- чай,
- кофе,
- торт "Медовик",
- зефир в шоколаде,
- упаковка из девяти видов печенья (весом 345 г или больше).
Таких наборов заказали 320 по 1,25 тысячи рублей за каждый. За эти наборы россияне планируют потратить два миллиона рублей.
Напомним, "волонтеры" из москвы привезли для вдов погибших в составе оккупационной армии жителей оккупированного Донбасса циничные подарки. Женщины получили в подарок шубы. Пользователи соцсетей обвинили женщин в меркантильности.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват телефонного разговора, в котором российские захватчики жалуются, что им больше не выплачивают компенсации за ранения и контузии. Так, никто больше не хочет служить, а увольняют только тех, кому за 50 лет.
Также сообщалось, что ранее в российском Ульяновске мобилизованные устроили бунт из-за того, что им не выплатили обещанных 300 тысяч.