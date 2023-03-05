Замість "лади" тепер шинка: в росії сім'ям мобілізованих роздають "продовольчі та солодкі набори"

"Подарунки" роздаватимуть у самій москві

Влада росії продовжує заохочувати росіян гинути на війні в Україні. Цього разу для замість "Лади" і шуб сім'ям мобілізованих роздаватимуть "подарункові набори".

Про це повідомляють росЗМІ.

Шинка і сир замість сина

"Подарунки" роздаватимуть у самій москві. Задля цього у столиці оголосили конкурс, щоб сім'ї мобілізованих окупантів могли отримати "продовольчі набори". Окрім них, можна отримати і так звані "подарункові чайні набори із солодощами".

Що входить в "продовольчий набір"

Вміст "продовольчого набору":

300 грамів шинки,

200 грамів слабосоленої форелі,

200 грамів шоколадних цукерок,

100 грамів чорного чаю,

180 грамів твердого сиру 45% жирності,

95 грамів розчинної кави.

До "солодкого набору" входить:

чай,

кава,

торт "Медовик",

зефір у шоколаді,

упаковка з дев'яти видів печива (вагою 345 грамів або більше).

Таких наборів замовили 320 по 1,25 тисячі рублів за кожен. На ці набори росіяни планують витратити два мільйони рублів.

Нагадаємо, "волонтери" із москви привезли для вдів загиблих у складі окупаційної армії жителів окупованого Донбасу цинічні подарунки. Жінки отримали у подарунок шуби. Користувачі соцмереж звинуватили жінок у меркантильності.

Додамо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення телефонної розмови, у якому російські загарбники скаржаться, що їм більше не виплачують компенсації за поранення та контузії. Так, ніхто більше не хоче служити, а звільняють лише тих, кому за 50 років.

Також повідомлялося, що раніше в російському Ульяновську мобілізовані влаштували бунт через те, що їм не виплатили обіцяних 300 тисяч.