Россия теряет позиции в Черном море

Российские корабли в Крыму. Фото: росСМИ

После длительных неудач в акватории Черного моря и на территории временно оккупированного Крыма Россия начинает терять позиции господствующего морского государства. Страна с большим флотом проигрывает надводным беспилотникам и вынуждена дальше прятать свои корабли.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, за полтора года полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ потерял свой флагман "Москва", а другие подобные фрегаты не решаются переместить в Черное море.

"Россия проигрывает морской бой стране, не имеющей флота, теряя не просто дорогие боевые единицы, стоимостью как сотни миллионов долларов, так и миллиарды, а теряет непосредственно свои позиции", — говорится в сообщении эксперта.

Состояние россиян в Крыму

Коваленко отмечает, что ситуация для оккупантов складывается не самая лучшая. Воздушное пространство над полуостровом они не контролируют, обезопасить флот от ударов не могут, а построить новые корабли для защиты не имеют возможности.

Выход ВСУ на побережье Азова

По словам эксперта, после выхода украинских войск на побережье Азовского моря многие российские порты, в том числе Новороссийск, окажутся под огненным поражением. Поэтому Россия может его рассматривать только как временное "укрытие" для своих кораблей.

"Речь идет о модернизированной ракете Р-360 противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", способной наносить удары не только по надводным объектам, но и по поверхности суши. Кроме того, ракета продемонстрировала высокие показатели по прорыву и обходу российских средств ПВО", — добавил военно-политический обозреватель.

Напомним, Украина создает первый в мире флот морских дронов, который сможет эффективно противостоять военным кораблям России. Украина начала производство пушек и снарядов по стандартам НАТО.