Росія втрачає позиції у Чорному морі

Російські кораблі у Криму. Фото: росЗМІ

Після тривалих невдач в акваторії Чорного моря та на території тимчасово окупованого Криму, Росія починає втрачати позиції панівної морської держави. Країна з великим флотом програє надводним безпілотникам та вимушено якнайдалі ховати свої кораблі.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, за півтора року повномасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ втратив свій флагман "Москва", а інші подібні фрегати не наважується перемістити у Чорне море.

"Росія програє морський бій країні, яка не має флоту, втрачаючи не просто дорогі бойові одиниці, вартістю як сотні мільйонів доларів, так і мільярди, а втрачає безпосередньо свої позиції", — йдеться у повідомленні експерта.

Стан росіян у Криму

Коваленко зазначає, що наразі ситуація для окупантів складається не найкраща. Повітряний простір над півостровом вони не контролюють, убезпечити флот від ударів не можуть, а побудувати нові кораблі для захисту не мають можливості.

Вихід ЗСУ на узбережжя Азова

За словами експерта, після виходу українських військ на узбережжя Азовського моря, багато російських портів, зокрема Новоросійськ, опиниться під вогневим ураженням. Тож наразі Росія може його розглядати лише як тимчасове "укриття" для своїх кораблів.

"Йдеться про модернізовану ракету Р-360 протикорабельного ракетного комплексу "Нептун", здатну завдавати ударів не тільки по надводних об'єктах, а й по поверхні суші. Крім того, ракета продемонструвала високі показники щодо прориву та обходу російських засобів ППО", — додав військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, Україна створює перший у світі флот морських дронів, який зможе ефективно протистояти військовим кораблям Росії. Також Україна розпочала виробництво гармат та снарядів за стандартами НАТО.