"Запросы очень четкие": Зеленский рассказал про важные решения на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные решения на следующую неделю. При этом, он отметил, что все запросы Украины очень четкие.

Об этом Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении к украинцам.

Читайте также:

Что сказал Зеленский про важные решения

По словам украинского лидера будет проведена Ставка Верховного главнокомандующего. При этом, будут приняты важные решения, которые позволят усилить мощь украинских воинов.

Зеленский уточнил, что эти решения помогут военному командованию активнее продвигать инфраструктуру для новых украинских самолетов, а дипломатам активнее продвигать коммуникации с партнерами и все, что нужно нашим защитникам.

"В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно так должны быть и результаты украинской дипломатии", — сказал Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть идею о том, чтобы во время военного положения коррупция считалась государственной изменой. Зеленский подчеркнул, что хотя такая строгая мера не может применяться постоянно, в условиях войны она может стать эффективным средством против беспредела среди государственных служащих.