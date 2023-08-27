Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Запросы очень четкие": Зеленский рассказал про важные решения на следующей неделе arrow

"Запросы очень четкие": Зеленский рассказал про важные решения на следующей неделе

27 августа 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Запросы очень четкие": Зеленский рассказал про важные решения на следующей неделе
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные решения на следующую неделю. При этом, он отметил, что все запросы Украины очень четкие.

Об этом Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении к украинцам.

Читайте также:

Что сказал Зеленский про важные решения

По словам украинского лидера будет проведена Ставка Верховного главнокомандующего. При этом, будут приняты важные решения, которые позволят усилить мощь украинских воинов. 

Зеленский уточнил, что эти решения помогут военному командованию активнее продвигать инфраструктуру для новых украинских самолетов, а дипломатам активнее продвигать коммуникации с партнерами и все, что нужно нашим защитникам.

"В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно так должны быть и результаты украинской дипломатии", — сказал Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть идею о том, чтобы во время военного положения коррупция считалась государственной изменой. Зеленский подчеркнул, что хотя такая строгая мера не может применяться постоянно, в условиях войны она может стать эффективным средством против беспредела среди государственных служащих.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз