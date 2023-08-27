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"Запити дуже чіткі": Зеленський розповів про важливі рішення наступного тижня

27 серпня 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Запити дуже чіткі": Зеленський розповів про важливі рішення наступного тижня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі рішення наступного тижня. При цьому він зазначив, що всі запити України є дуже чіткими.

Про це Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні до українців.

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За словами українського лідера, буде проведено Ставку Верховного головнокомандувача. При цьому будуть ухвалені важливі рішення, які дозволять посилити могутність українських воїнів.

Зеленський уточнив, що ці рішення допоможуть військовому командуванню активніше просувати інфраструктуру для нових українських літаків, а дипломатам активніше просувати комунікації з партнерами та все, що потрібно нашим захисникам.

"У кожному із підрозділів запити дуже чіткі. Саме так мають бути й результати української дипломатії", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася за державну зраду. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.

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