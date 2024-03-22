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Заседание Рамштайна — сколько процентов обещанной помощи получила Украина

22 марта 2024 20:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Заседание Рамштайна — сколько процентов обещанной помощи получила Украина
Заседание формата "Рамштайн". Фото иллюстративное: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Стало известно, сколько процентов обещанной помощи получила Украина за последние два месяца в рамках формата Рамштайн. Как стало известно, наша страна получила всего 10% от запланированной финансовой помощи и вовсе ничего из военной помощи.

Об этом сообщила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина на Киевском форуме безопасности.

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"Я хочу обратить внимание, что ситуация уже сейчас очень плохая… За прошедшие два месяца мы получили 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства, а также не получили военной помощи, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн" более чем 50 странами мира", — сказала Стефанишина.

По словам чиновницы, в странах Европы прогнозы по выделению американской помощи "не очень оптимистичны".

"Если Конгресс и примет решение, быстрее всего оно наступит в этом году", — добавила она.

Напомним, ранее состоялось очередное заседание в формате Рамштайн, которое принесло положительные результаты Украине.

Добавим, что ключевым вопросом юбилейной 20-й встречи украинской делегации с западными партнерами стали поставки Вооруженным силам Украины артиллерийских снарядов.

США
военная помощь
Украина
Рамштайн
война в Украине

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