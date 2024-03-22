Заседание Рамштайна — сколько процентов обещанной помощи получила Украина
Стало известно, сколько процентов обещанной помощи получила Украина за последние два месяца в рамках формата Рамштайн. Как стало известно, наша страна получила всего 10% от запланированной финансовой помощи и вовсе ничего из военной помощи.
Об этом сообщила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина на Киевском форуме безопасности.
Сколько Украина получила пособия за два месяца
"Я хочу обратить внимание, что ситуация уже сейчас очень плохая… За прошедшие два месяца мы получили 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства, а также не получили военной помощи, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн" более чем 50 странами мира", — сказала Стефанишина.
По словам чиновницы, в странах Европы прогнозы по выделению американской помощи "не очень оптимистичны".
"Если Конгресс и примет решение, быстрее всего оно наступит в этом году", — добавила она.
Напомним, ранее состоялось очередное заседание в формате Рамштайн, которое принесло положительные результаты Украине.
Добавим, что ключевым вопросом юбилейной 20-й встречи украинской делегации с западными партнерами стали поставки Вооруженным силам Украины артиллерийских снарядов.
Читайте Новини.LIVE!