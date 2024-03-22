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Засідання Рамштайн — скільки відсотків обіцяної допомоги отримала Україна

22 березня 2024 20:28
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Ілля Рябінін
редактор
Засідання Рамштайн — скільки відсотків обіцяної допомоги отримала Україна
Засідання формату "Рамштайн". Фото ілюстративне: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Стало відомо, скільки відсотків обіцяної допомоги отримала Україна за останні два місяці в рамках формату "Рамштайн". Як стало відомо, наша країна отримала лише 10% від запланованої фінансової допомоги та зовсім нічого з військової допомоги.

Про це повідомила віцепрем'єрка України Ольга  Стефанішина на Київському безпековому форумі.

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Скільки Україна отримала допомоги за два місяці

"Я хочу звернути увагу, що ситуація вже зараз дуже погана… За минулі два місяці ми отримали 10% від запланованих фінансових коштів, необхідних для виживання держави, а також не отримали військової допомоги, яка планувалася майже рік у рамках формату "Рамштайн" більш ніж 50 країнами світу", — сказала Стефанишина.

За словами урядовиці, в країнах Європи прогнози щодо виділення американської допомоги "не дуже оптимістичні".

"Якщо Конгрес і ухвалить рішення, найшвидше воно буде на цей рік", — додала урядовиця.

Нагадаємо, раніше відбулося чергове засідання у форматі Рамштайн, яке принесло позитивні результати Україні.

Додамо, що ключовим питанням ювілейної 20 зустрічі української делегації із західними партнерами стало постачання до Збройних сил України артилерійських снарядів.

США
військова допомога
Україна
Рамштайн
війна в Україні

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