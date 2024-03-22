Засідання Рамштайн — скільки відсотків обіцяної допомоги отримала Україна

Засідання формату "Рамштайн". Фото ілюстративне: агенція Reuters

Стало відомо, скільки відсотків обіцяної допомоги отримала Україна за останні два місяці в рамках формату "Рамштайн". Як стало відомо, наша країна отримала лише 10% від запланованої фінансової допомоги та зовсім нічого з військової допомоги.

Про це повідомила віцепрем'єрка України Ольга Стефанішина на Київському безпековому форумі.

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Скільки Україна отримала допомоги за два місяці

"Я хочу звернути увагу, що ситуація вже зараз дуже погана… За минулі два місяці ми отримали 10% від запланованих фінансових коштів, необхідних для виживання держави, а також не отримали військової допомоги, яка планувалася майже рік у рамках формату "Рамштайн" більш ніж 50 країнами світу", — сказала Стефанишина.

За словами урядовиці, в країнах Європи прогнози щодо виділення американської допомоги "не дуже оптимістичні".

"Якщо Конгрес і ухвалить рішення, найшвидше воно буде на цей рік", — додала урядовиця.

Нагадаємо, раніше відбулося чергове засідання у форматі Рамштайн, яке принесло позитивні результати Україні.

Додамо, що ключовим питанням ювілейної 20 зустрічі української делегації із західними партнерами стало постачання до Збройних сил України артилерійських снарядів.