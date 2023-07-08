Заместитель командира "Азова" описал пребывание в Турции стихами

Заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь. Фото: Скриншот с видео

Заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар описал полгода, проведенные в Турции, стихотворением украинской поэтессы Леси Украинки. Это произошло во время неожиданного визита украинского лидера вместе с командирами "Азова" во Львов.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Святослав Паламарь отметил, что часто думал, как образно описать пребывание в Турции. Так ему пришли в голову слова украинской поэтессы Леси Украинки. Однако, по словам декламатора, стихотворение несколько видоизменено.

"Мы паралитики с блестящими глазами, // душой сильны, волей слабы, // за спинами у нас растут орлиные крылья, // но наручниками мы были прикованы к турецкой земле", — процитировал Паламар.

Он поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского и его команду, что "нашли ключик и открыли эти наручники".

Напомним, сегодня вечером, 8 июля, Президент Украины Владимир Зеленский и командиры полка "Азов" прибыли во Львов. Официального уведомления о визите не было.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с неожиданным визитом во Львове. Именно здесь он сообщил о назначении Александра Пивненко командующим Нацгвардией.