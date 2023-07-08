Заступник командира "Азову" описав перебування у Туреччині віршем

Заступник командира "Азову" Святослав "Калина" Паламар. Фото: Скриншот із відео

Заступник командира "Азову" Святослав "Калина" Паламар описав пів року, проведені в Туреччині, віршем української поетеси Лесі Українки. Це відбулося під час несподіваного візиту українського лідера разом із командирами "Азова" у Львів.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Святослав Паламар зазначив, що часто думав, як образно описати перебування в Туреччині. Так йому спали на думку слова української поетеси Лесі Українки. Однак, за словами декламатора, вірш дещо видозмінений.

"Ми паралітики з блискучими очима, // душею сильні, волею слабкі, // за спинами у нас ростуть орлині крила, // але кайданками ми були прикуті до турецької землі", — процитував Паламар.

Він подякував Президенту України Володимиру Зеленському і його команді, що "знайшли ключик і відкрили ці кайданки".

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 8 липня, Президент України Володимир Зеленський та командири полку "Азов" прибули у Львів. Офіційного повідомлення про візит не було.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває із несподіваним візитом у Львові. Саме тут він повідомив про призначення Олександра Півненка командувачем Нацгвардії.