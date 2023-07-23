Осуждаем ракетные удары на мирные города: реакция мира на обстрел Одессы

Последствия ракетной атаки на Одессу. Фото: соцсети Владимира Зеленского

В ночь на 23 июля Одесса подверглась обстрелу со стороны российских войск. Пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор и мир не замедлил с реакцией.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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Франция

По словам главы МИД Франции Катри Колонны, целенаправленная атака РФ на гражданские цели являются военным преступлениям согласно международному праву.

"Россия продолжила удары по Одессе и поразила Свято-Преображенский собор, поэтому нам нужно без устали повторять, что целенаправленная атака на гражданскую цель является военным преступлением согласно международному праву", — сказала она.

Европейский союз

Глава дипломатического департамента ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что непрекращающиеся ракетные обстрелы Одессы со стороны России являются еще одним военным нарушением со стороны Кремля. Был поврежден главный православный собор, который является объектом всемирного наследия.

"Непрерывный российский ракетный террор против Одессы, охраняемой ЮНЕСКО, представляет собой очередное военное преступление Кремля, которое разрушило также главный православный собор — объект всемирного наследия. Россия уже нанесла ущерб сотням культурных объектов, пытаясь уничтожить Украину", — сказал он.

Молдова

Президент Молдовы Майя Санду сказала, что ее страна осуждает РФ за постоянные воздушные удары на мирные города. При этом она уточнила, что Молдова сердцем и душой с Украиной.

Великобритания

"Прекрасный украинский город, принадлежащий мировому наследию ЮНЕСКО, бомбят за то, что там порт, откуда экспортируют жизненно важное продовольствие", — сказала посол Британии Мелинда Симмонс.

США

Американский посол в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что Россия продолжает неустанно атаковать Одессу, включая ее объекты всемирного наследия и порт, который играет ключевую роль в глобальной продовольственной безопасности.

"Разрушенный собор, разрушенные дома и сожженные зерновые силосы снова должны дать понять, что это имеет значение повсюду", — сказала она

Напомним, что в Организации Объединенных Наций осудили ночные разрушения в Одессе, однако не назвали причину. В ООН не назвали, чьи ракеты прилетели сегодня ночью в исторический центр города.