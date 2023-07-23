Засуджуємо ракетні удари на мирні міста: реакція світу на обстріл Одеси

Наслідки ракетної атаки на Одесу. Фото: соцмережі Володимира Зеленського

У ніч на 23 липня Одеса зазнала обстрілу з боку російських військ. Постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор і світ не забарився з реакцією.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Франція

За словами глави МЗС Франції Катрі Колони, цілеспрямована атака РФ на цивільні цілі є воєнними злочинами згідно з міжнародним правом.

"Росія продовжила удари по Одесі і вразила Свято-Преображенський собор, тому нам потрібно невтомно повторювати, що цілеспрямована атака на цивільну мету є воєнним злочином згідно з міжнародним правом", — сказала вона.

Європейський Союз

Глава дипломатичного департаменту ЄС Жозеп Боррель висловив думку, що безперервні ракетні обстріли Одеси з боку Росії є ще одним військовим порушенням з боку Кремля. Було пошкоджено головний православний собор, який є об'єктом всесвітньої спадщини.

"Безперервний російський ракетний терор проти ЮНЕСКО Одеси, що охороняється, є черговим воєнним злочином Кремля, який зруйнував також головний православний собор — об'єкт всесвітньої спадщини. Росія вже завдала шкоди сотням культурних об'єктів, намагаючись знищити Україну", — сказав він.

Молдова

Президент Молдови Мая Санду сказала, що її країна засуджує РФ за постійні повітряні удари на мирні міста. При цьому вона уточнила, що Молдова є серцем і душею з Україною.

Велика Британія

"Прекрасне українське місто, що належить світовій спадщині ЮНЕСКО, бомбардують за те, що там порт, звідки експортують життєво важливе продовольство", — сказала посол Британії Мелінда Сіммонс.

США

Американський посол в Україні Бріджіт Брінк підкреслила, що Росія продовжує невпинно атакувати Одесу, зокрема її об'єкти всесвітньої спадщини та порт, який відіграє ключову роль у глобальній продовольчій безпеці.

"Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові силоси знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди", — сказала вона.

Нагадаємо, що в Організації Об'єднаних Націй засудили нічні руйнування в Одесі, проте не назвали причини. В ООН не назвали, чиї ракети прилетіли сьогодні вночі до історичного центру міста.