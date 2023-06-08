Военные эксперты оценили шансы контрнаступления ВСУ под Херсоном после подрыва Каховской ГЭС

Разлив Днепра в районе Херсона возле Антоновского моста. Фото: Getty images

Уничтожение плотины Каховской гидроэлектростанции это, безусловно, заранее спланированная акция российских оккупантов. Прошли лишь сутки с момента подрыва дамбы, и мы только приходим в себя от этого события. Понимание и ощущение истинного бедствия, которое принесли россияне на нашу землю, его катастрофических масштабов и необратимых последствий мы придут со временем. Пока же перед нами стоит главная задача: погнать рашистских оккупантов из Украины.

Насколько при сложившихся условиях возможна вообще теперь деоккупация Юга Херсонщины, разбиралось Новини.LIVE.

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Очевидно невероятное

Тот, кто планировал подрыв Каховского гидросооружения, просчитал далеко не все.

"Совершенно очевидно, что у нас нет технических ресурсов, для того чтобы переправить войска через Днепр под Херсоном, где ширина водного зеркала достигает более километра", — говорит военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев. Фото: Новости.LIVE

При этом он предполагает, что, взрывая дамбу, россияне хотели создать только прецедент и обрушить ее частично. Но у них что-то, как обычно, пошло не так.

"Подрыв дамбы осложняет контрнаступление на этом направлении. Но сам характер проведения десантной операции в районе Херсона возможен. Там ширина плеса Днепра — до одного километра. Так что теоретически — возможно. Но практически говорить, что у нас есть в достаточном количестве плавсредства для осуществления масштабной десантной операции — есть определенные вопросы", — рассуждает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Кому больше вреда

После уничтожения плотины россияне сразу начали вопить о том, что подрыв Каховской гидростанции ослабил позиции Вооруженных сил Украины на этом направлении и наоборот усилил их позиции.

Между тем, это утверждение является риторическим. Поскольку сразу возникает вопрос: а где сейчас ВСУ захватывать плацдарм?

Поэтому в данном случае, отмечает Снегирев, еще не ясно, кто оказался в более выигрышной ситуации.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"То, что вода смыла российские минные заграждения, то, конечно, хорошо, но — не главное. Поскольку пока некуда проводить десантные операции", — констатировал военный аналитик.

Берега раздвинулись

Второй момент, на который нельзя не обратить внимания, состоит в следующем. За счет затопленных районов вниз по течению Днепра у россиян ослабли возможности огневого контроля территорий, подконтрольных украинским властям.

Вместе с тем, к сожалению, соответственно такая же проблема возникла и у Вооруженных сил Украины.

Затопленная Херсонщина после подрыва Каховской ГЭС. Фото: Минагрополитики

То есть за счет разлива воды из водохранилища линия боевого столкновения перенеслась вглубь суши по оба берега, которые контролируются разными сторонами военного конфликта.

"А значит, теперь будет стоять вопрос, что по позициям оккупантов могут работать только отдельные средства поражения. При этом — исключительно НАТОвского образца. А это снова влечет передислокацию такого вида оружия, личного состава, накопления и увеличения использования боеприпасов, ремонт техники и т.д.", — перечислил возникновение новых сложностей Снегирев.

Чего ждать

Конечно, только Генеральный штаб ВСУ может дать четкий и однозначный ответ, насколько смогли (и смогли ли?) россияне своим варварским поступком затормозить контрнаступление украинских освободительных сил.

Но между тем есть независящие от него факторы. Прежде всего, — природные, которые сложились при нынешних обстоятельствах.

Затопленное село Херсонской области. Фото: Владимир Литвинов

По мнению Снегирева, "большая вода" начнет спадать где-то через неделю. Однако возникнет другая не меньшая, а, возможно, и — еще большая проблема.

"Вода должна уйти через неделю. Но та береговая полоса, которая освободится от нее, она окажется на время непригодной для того, чтобы совершать десантные операции, поскольку все будет покрыто илом", — констатирует Снегирев.

Плюс к тому, добавляет он, за это время мы подвергнемся возникновению эпидемиологических инфекций. Потому что скотомогильники, выгребные ямы, кладбища уже поплыли...

"То есть там создастся зона экологического бедствия, которая исключит возможность не то, что проведение каких-либо десантных операций, а вообще — пребывание в той зоне людей. А, соответственно, — и всего, что связано с характером деоккупации", — обозначил ближайшую перспективу нашего положения военный аналитик.