Військові експерти оцінили шанси контрнаступу ЗСУ під Херсоном після підриву Каховської ГЕС

Розлитий Дніпро в районі Херсону біля Антонівського мосту. Фото: Getty images

Знищення греблі Каховської гідроелектростанції це, — безумовно, спланована заздалегідь акція російських окупантів. Минула лише доба з моменту підриву дамби, і ми тільки оговтуємося від цієї події. Розуміння і відчуття справжнього лиха, яке принесли росіяни на нашу землю, його катастрофічних масштабів і незворотних подекуди наслідків ми отримаємо з часом. А наразі перед нами стоїть головне завдання: погнати рашистських окупантів з України.

Наскільки за умов, які склалися, можлива взагалі тепер деокупації Півдня Херсонщини, розбиралося Новини.LIVE.

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Очевидно неймовірне

Той, хто планував підрив Каховської гідроспоруди, прорахував далеко не все.

"Цілком очевидно, що у нас не має технічних ресурсів, для того, щоб переправити війська через Дніпро під Херсоном, де ширина водного дзеркала сягає понад кілометр", — говорить військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

При цьому він припускає, що, підриваючи дамбу, росіяни хотіли створити лише прецедент, і обрушити її частково. Але в них щось, як завжди, пішло не так.

"Підрив дамби ускладнює контрнаступ на цьому напряму. Але, сам характер проведення десантної операції в районі Херсону можливий. Там ширина плеса Дніпра до одного кілометра. Отже теорітично можливо. Але практично говорити, що в нас є в достатній кількості плавзасоби для здійснення масштабної десантної операції — є певні питання", — розмірковує військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Кому більше шкоди

Після знищення греблі росіяни відразу почали волати про те, що підрив Каховської гідростанції послабив позиції Збройних сил України на цьому напрямку і навпаки — посилив їхні позиції.

Між тим, це твердження є риторичними. Оскільки відразу виникає запитання: а де зараз ЗСУ захоплювати плацдарм?

Тому у даному випадку, зазначає Снєгирьов, ще не зрозуміло, хто опинився у більш виграшній ситуації.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Те, що вода змила російські мінні загородження, то, звичайно, добре, але — не головне. Оскільки наразі немає де і куди проводити десантні операції", — констатував військовий аналітик.

Береги розсунулися

Другий момент, на який не можна не звернути уваги, полягає в наступному. За рахунок затоплених районів униз по течії Дніпра у росіян послабилися можливості вогневого контролю територій, які підконтрольні українській владі.

Разом з тим, на жаль, відповідно, така сама проблема виникла і у Збройних сил України.

Затоплена Херсонщина після підриву Каховської ГЕС. Фото: Мінагрополітики

Тобто за рахунок розлиття води з водосховища лінія бойового зіткнення перенеслася вглиб суші по обидва берега, які контролюються різними сторонами воєнного конфлікту.

"А отже наразі стоятиме питання, що по позиціях окупантів можуть працювати лише окремі засоби ураження. При цьому — виключно НАТОвського зразку. А це знову тягне за собою передислокацію такого виду зброї, особового складу, накопичення і збільшення використання боєприпасів, ремонт техніки і таке інше", — перерахував виникнення нових складнощів Снєгирьов.

На що чекати

Звичайно, тільки Генеральний штаб ЗСУ може дати чітку й однозначну відповідь, наскільки змогли (і чи змогли?) росіяни своїм варварським вчинком загальмувати контрнаступ українських визвольних Сил.

Але між тим, є незалежні від нього фактори. Насамперед, — природні, які склалися за теперішніх обставин.

Затоплене село на Херсонщині. Фото: Володимир Літвінов

На думку Снєгирьова, "велика вода" почне спадати десь за тиждень. Однак виникне інша не менша, а, можливо, і — ще більша проблема.

"Вода має піти за тиждень. Але та берегова смуга, яка звільниться від неї, вона виявиться на певний час не придатною для того, щоб здійснювати десантні операції, оскільки все буде вкрито мулом", — констатує Снєгирьов.

Плюс до того, додає він, за цей час ми наразимось на виникнення епідеміологічних інфекцій. Бо скотомогильники, вигребні ями, кладовища вже поплили...

"Тобто там створиться зона екологічного лиха, яка унеможливить не те, що проведення будь-яких десантних операцій, а взагалі — перебування в тій зоні людей. А, відповідно, — і всього, що пов'язано з характером деокупації", — окреслив найближчу нашу перспективу військовий аналітик.