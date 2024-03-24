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Нанесли удар с БМП — в Нацгвардии показали, как воины уничтожили вражескую пехоту

24 марта 2024 20:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Нанесли удар с БМП — в Нацгвардии показали, как воины уничтожили вражескую пехоту
Удар по оккупантам. Фото: скриншот с видео МВД
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские воины Национальной гвардии бригады "Буревій" нанесли успешный удар по оккупантам. Они после обнаружения врага на боевой машине пехоты атаковали и уничтожили российских солдат.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram в воскресенье, 24 марта.

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Украинские защитники продолжают уничтожать противника на фронте. Так, воины Нацгвардии сначала обнаружили, а затем выехали на БМП и нанесли сокрушительный удар по врагу. Бойцам удалось ликвидировать личный состав войск РФ.

"Нашли и ликвидировали. На видео бойцы Национальной гвардии бригады "Буревій", после проведения разведки и обнаружения пехоты врага, выдвинулись на БМП-2 и нанесли поражение по противнику", — говорится в описании под видео.

Напомним, нацгвардейцы в очередной раз нанесли сокрушительный удар с воздуха по позициям оккупантов на фронте. Бойцы поразили вражескую пехоту в окопе с помощью дрона.

Добавим, бойцы Центра специального назначения "ОМЕГА" на Запорожском направлении уничтожили боевую машину пехоты РФ.

война
Нацгвардия
Украина
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оккупанты
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