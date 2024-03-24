Нанесли удар с БМП — в Нацгвардии показали, как воины уничтожили вражескую пехоту
Украинские воины Национальной гвардии бригады "Буревій" нанесли успешный удар по оккупантам. Они после обнаружения врага на боевой машине пехоты атаковали и уничтожили российских солдат.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram в воскресенье, 24 марта.
Успешная ликвидация вражеской пехоты бойцами Нацгвардии
Украинские защитники продолжают уничтожать противника на фронте. Так, воины Нацгвардии сначала обнаружили, а затем выехали на БМП и нанесли сокрушительный удар по врагу. Бойцам удалось ликвидировать личный состав войск РФ.
"Нашли и ликвидировали. На видео бойцы Национальной гвардии бригады "Буревій", после проведения разведки и обнаружения пехоты врага, выдвинулись на БМП-2 и нанесли поражение по противнику", — говорится в описании под видео.
Напомним, нацгвардейцы в очередной раз нанесли сокрушительный удар с воздуха по позициям оккупантов на фронте. Бойцы поразили вражескую пехоту в окопе с помощью дрона.
Добавим, бойцы Центра специального назначения "ОМЕГА" на Запорожском направлении уничтожили боевую машину пехоты РФ.
Читайте Новини.LIVE!