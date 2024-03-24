Завдали удару з БМП — у Нацгвардії показали, як воїни знищили ворожу піхоту

Удар по окупантах. Фото: скриншот з відео МВС

Українські воїни Національної гвардії бригади "Буревій" завдали успішного удару по окупантах. Вони після виявлення ворога на бойовій машині піхоти атакували та знищили російських солдатів.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Telegram в неділю, 24 березня.

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Українські захисники продовжують нищити противника на фронті. Так, воїни Нацгвардії спочатку виявили, а потім виїхали на БМП і завдали нищівного удару по ворога. Бійцям вдалося ліквідувати особовий склад військ РФ.

"Знайшли та ліквідували. На відео бійці Національної гвардії бригади "Буревій", після проведення розвідки та виявлення піхоти ворога, висунулись на БМП-2 та завдали ураження по противнику", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, нацгвардійці вкотре завдали нищівного удару з повітря по позиціях окупантів на фронті. Бійці уразили ворожу піхоту в окопі за допомогою дрона.

Додамо, бійці Центру спеціального призначення "ОМЕГА" на Запорізькому напрямку знищили бойову машину піхоти РФ.