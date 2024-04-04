Завершающий этап обучения на F-16 — в ВС ВСУ рассказали, когда истребители появятся в Украине
Представитель Воздушных Сил Илья Евлаш заявил, что в настоящее время продолжается один из заключительных этапов подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Однако подчеркивает, что точную дату, когда самолеты появятся в Украине, озвучивать не стоит.
Об этом Евлаш сказал в комментарии Радио Свобода.
Обучение пилотов на F-16
По словам Евлаша, две группы пилотов сейчас овладевают F-16 в Дании и Соединенных Штатах.
"Оттачивают свое мастерство и практику. Налет необходимых часов на этих самолетах. Конечно, это сейчас один из заключительных этапов", — сказал Евлаш.
Он добавил, что точную дату появления соответствующих самолетов в Украине озвучивать пока не стоит. По его словам, как только об этом можно будет говорить, Воздушные Силы сообщат об этом украинцам.
"Когда именно состоится передача и когда именно мы увидим F-16 в небе, ну, наверное, не стоит разглашать, чтобы для противника это была определенная неожиданность", — сказал Евлаш.
Напомним, днем ранее в Воздушных силах рассказали об обучении украинских пилотов на истребителях F-16.
Кстати, на днях стало известно, что Бельгия даст 100 млн евро Украине на обслуживание F-16.
Читайте Новини.LIVE!