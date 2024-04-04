Завершающий этап обучения на F-16 — в ВС ВСУ рассказали, когда истребители появятся в Украине

Илья Евлаш. Фото: detector.media

Представитель Воздушных Сил Илья Евлаш заявил, что в настоящее время продолжается один из заключительных этапов подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Однако подчеркивает, что точную дату, когда самолеты появятся в Украине, озвучивать не стоит.

Об этом Евлаш сказал в комментарии Радио Свобода.

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По словам Евлаша, две группы пилотов сейчас овладевают F-16 в Дании и Соединенных Штатах.

"Оттачивают свое мастерство и практику. Налет необходимых часов на этих самолетах. Конечно, это сейчас один из заключительных этапов", — сказал Евлаш.

Он добавил, что точную дату появления соответствующих самолетов в Украине озвучивать пока не стоит. По его словам, как только об этом можно будет говорить, Воздушные Силы сообщат об этом украинцам.

"Когда именно состоится передача и когда именно мы увидим F-16 в небе, ну, наверное, не стоит разглашать, чтобы для противника это была определенная неожиданность", — сказал Евлаш.

Напомним, днем ранее в Воздушных силах рассказали об обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Кстати, на днях стало известно, что Бельгия даст 100 млн евро Украине на обслуживание F-16.