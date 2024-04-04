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Завершальний етап навчання на F-16 — у ПС ЗСУ розповіли, коли винищувачі з'являться в Україні

4 квітня 2024 13:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Завершальний етап навчання на F-16 — у ПС ЗСУ розповіли, коли винищувачі з'являться в Україні
Ілля Євлаш. Фото: detector.media
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Речник Повітряних Сил Ілля Євлаш заяявив, що наразі триває один із завершальних етапів підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Однак, наголошує, що точну дату, коли літаки з'являться в Україні, озвучувати не варто. 

Про це Євлаш сказав у коментарі для видання Радіо Свобода.

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За словами Євлаша, дві групи пілотів зараз опановують F-16 у Данії та Сполучених Штатах.

"Відточують свою майстерність та практику. Наліт необхідних годин на цих літаках. Звичайно, що це зараз один із завершальних етапів", — сказав Євлаш. 

Він додав, що точну дату появи відповідних літаків в Україні озвучувати поки не варто. За його словами, як тільки про це можна буде говорити, Повітряні Сили повідомлять про це українців. 

"Коли саме відбудеться передача та коли саме ми побачимо F-16 в небі, ну, напевно не варто розголошувати, щоб для противника це була певна несподіванка", — сказав Євлаш. 

Нагадаємо, днем раніше у Повітряних силах розповіли про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, днями стало відомо, що Бельгія дасть 100 млн євро Україні на обслуговування F-16.

війна
ЗСУ
літак
винищувач
війна в Україні
F-16
Повітряні Сили ЗСУ

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