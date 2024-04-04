Завершальний етап навчання на F-16 — у ПС ЗСУ розповіли, коли винищувачі з'являться в Україні

Ілля Євлаш. Фото: detector.media

Речник Повітряних Сил Ілля Євлаш заяявив, що наразі триває один із завершальних етапів підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Однак, наголошує, що точну дату, коли літаки з'являться в Україні, озвучувати не варто.

Про це Євлаш сказав у коментарі для видання Радіо Свобода.

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За словами Євлаша, дві групи пілотів зараз опановують F-16 у Данії та Сполучених Штатах.

"Відточують свою майстерність та практику. Наліт необхідних годин на цих літаках. Звичайно, що це зараз один із завершальних етапів", — сказав Євлаш.

Він додав, що точну дату появи відповідних літаків в Україні озвучувати поки не варто. За його словами, як тільки про це можна буде говорити, Повітряні Сили повідомлять про це українців.

"Коли саме відбудеться передача та коли саме ми побачимо F-16 в небі, ну, напевно не варто розголошувати, щоб для противника це була певна несподіванка", — сказав Євлаш.

Нагадаємо, днем раніше у Повітряних силах розповіли про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, днями стало відомо, що Бельгія дасть 100 млн євро Україні на обслуговування F-16.