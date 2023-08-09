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Завод, который взорвался под Москвой, занимался оптикой военного назначения

9 августа 2023 17:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Завод, который взорвался под Москвой, занимался оптикой военного назначения
Дым после взрыва. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Подмосковье произошел взрыв на территории завода, специализирующегося на производстве оптической аппаратуры для военных целей. Завод, расположенный в Загорске, является частью холдинга "Швабе" из состава госкорпорации "Ростех". 

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что помимо медицинской оптики, предприятие проектирует и изготавливает бинокли, прицелы и устройства ночного обнаружения для сил Росгвардии, а также обеспечивает военные самолеты соответствующим оборудованием. Кроме того, у завода имеется лицензия на техническое обслуживание военного вооружения.

Однако не вся территория завода задействована по прямому назначению. Некоторые участки сдаются арендаторам, включая компанию "Пиро-Росс", специализирующуюся на пиротехнике. Согласно отчетам, именно на их складе и случился указанный взрыв.

Напомним, что 9 августа, в Московской области прогремел взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Сейчас известно о 45 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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