Завод, который взорвался под Москвой, занимался оптикой военного назначения
В Подмосковье произошел взрыв на территории завода, специализирующегося на производстве оптической аппаратуры для военных целей. Завод, расположенный в Загорске, является частью холдинга "Швабе" из состава госкорпорации "Ростех".
Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно про взорвавшийся завод
Сообщается, что помимо медицинской оптики, предприятие проектирует и изготавливает бинокли, прицелы и устройства ночного обнаружения для сил Росгвардии, а также обеспечивает военные самолеты соответствующим оборудованием. Кроме того, у завода имеется лицензия на техническое обслуживание военного вооружения.
Однако не вся территория завода задействована по прямому назначению. Некоторые участки сдаются арендаторам, включая компанию "Пиро-Росс", специализирующуюся на пиротехнике. Согласно отчетам, именно на их складе и случился указанный взрыв.
Напомним, что 9 августа, в Московской области прогремел взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Сейчас известно о 45 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.