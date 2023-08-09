Завод, який вибухнув під Москвою, займався оптикою військового призначення

Дим після вибуху. Фото: google

У Підмосков'ї стався вибух біля заводу, що спеціалізується з виробництва оптичної апаратури для військових цілей. Завод, розташований у Загорську, є частиною холдингу "Швабе" зі складу держкорпорації "Ростех".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Що відомо про завод, що вибухнув

Повідомляється, що крім медичної оптики підприємство проєктує та виготовляє біноклі, приціли та пристрої нічного виявлення для сил Росгвардії, а також забезпечує військові літаки відповідним обладнанням. Крім того, завод має ліцензію на технічне обслуговування військового озброєння.

Однак не вся територія заводу залучена за прямим призначенням. Деякі ділянки здаються орендарям, включаючи компанію "Піро-Росс", що спеціалізується на піротехніці. Згідно зі звітами, саме на їхньому складі і стався вказаний вибух.

Нагадаємо, що 9 серпня, у Московській області пролунав вибух на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. Наразі відомо про 45 постраждалих, троє з них перебувають у тяжкому стані.