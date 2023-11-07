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Получил пять пуль и был на грани смерти — разведчик про свой опыт на фронте

7 ноября 2023 22:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Получил пять пуль и был на грани смерти — разведчик про свой опыт на фронте
Разведчик Влад Маховский. Фото: Суспільне
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Влад Маховский, 27-летний военный разведчик из города Черновцы, выжил после того, как был ранен пятью снайперскими пулями. При этом, до того, как началась полномасштабная агрессия со стороны России, Маховский управлял своим делом – пиццерией. 

Об этом сообщает "Суспільне".

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Маховский вспоминает, что его приключения начались в 18 лет, когда он решил вступить в легион. Его первая попытка была неуспешной из-за недостаточного веса – вместо требуемых 60 кг он весил всего 52 кг. Вернувшись домой, он набрал вес и, проглотив 3 литра воды перед медосмотром, достиг 58 кг.

В легионе Маховский участвовал в операциях в Африке и Гвиане. 

Война в Украине и тяжелое ранение

Спустя неделю после начала войны в Украине, он явился в военкомат, но его мобилизация оказалась под угрозой из-за диагностированного ранее посттравматического стрессового расстройства, которое он получил после службы в легионе. Маховский был вынужден доказывать свою психологическую устойчивость и готовность к военной службе.

Его направили в 95-ю аэромобильную бригаду в качестве разведчика, где он получил позывной "Француз" и выполнял миссии возле Кременной. В ходе одной из миссий Влад был тяжело ранен снайперским огнем – одна пуля прошла через бедро, вторая раздробила ключицу, а еще три слегка коснулись тела.

Оставшись в поле боя и не имея возможности для немедленной эвакуации из-за активных боев, Маховский силой воли и выносливостью прополз километр до своих позиций.

"Я осторожно выполз из укрытия и тащился, насколько хватало сил. Спустя два часа с турникетом на ране и без обезболивающих, боль была невыносима. Я лежал, глядя в небо, и думал о том, как хороша была моя жизнь", — делится он своими воспоминаниями о том моменте, когда уже был готов к смерти.

Но именно тогда его нашли сослуживцы и эвакуировали.

Возвращение на фронт

После ранения Владу присвоили третью группу инвалидности. Тем не менее он стремится вернуться в свою роту, хоть и понимает, что носить бронежилет и рюкзак теперь он не сможет. Маховский рассматривает варианты службы в  аэроразведке или радиоэлектронной разведке.

Напомним, что к взводу разведки 28-го отдельного стрелкового батальона ВСУ ищут на работу разведчика. Зарплату обещают выплачивать в размере до 100 тысяч гривен в месяц.

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