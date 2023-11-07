Здобув п'ять куль і був на межі смерті — розвідник про свій досвід на фронті

Розвідник Влад Маховський. Фото: Суспільне

Влад Маховський, 27-річний військовий розвідник із міста Чернівці, вижив після того, як його поранили п'ять снайперських куль. У цьому, як почалася повномасштабна агресія із боку Росії, Маховський керував своєю справою — піцерією.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Маховський згадує, що його пригоди почалися у 18 років, коли він вирішив вступити до легіону. Його перша спроба була неуспішною через недостатню вагу – замість необхідних 60 кг він важив всього 52 кг. Повернувшись додому, він набрав вагу і, проковтнувши 3 літри води перед медоглядом, сягнув 58 кг.

У легіоні Маховський брав участь в операціях в Африці та Гвіані.

Війна в Україні та тяжке поранення

Через тиждень після початку війни в Україні він з'явився у військкомат, але його мобілізація опинилася під загрозою через діагностований раніше посттравматичний стресовий розлад, який він отримав після служби в легіоні. Маховський був змушений доводити свою психологічну стійкість та готовність до військової служби.

Його направили до 95-ї аеромобільної бригади як розвідника, де він отримав позивний "Француз" і виконував місії біля Кремінної. У ході однієї з місій Влада було тяжко поранено снайперським вогнем – одна куля пройшла через стегно, друга роздробила ключицю, а ще три злегка торкнулися тіла.

Залишившись у полі бою і не маючи можливості для негайної евакуації через активні бої, Маховський силою волі та витривалістю проповз кілометр до своїх позицій.

"Я обережно виповз з укриття і тягся, наскільки вистачало сил. Через дві години з турнікетом на рані й без знеболювальних, біль був нестерпний. Я лежав, дивлячись у небо, і думав про те, наскільки гарним було моє життя", — ділиться він своїми спогадами про той момент, коли вже був готовий до смерті.

Але саме тоді його знайшли товариші по службі та евакуювали.

Повернення на фронт

Після поранення Владу надали третю групу інвалідності. Проте він прагне повернутися до своєї роти, хоч і розуміє, що носити бронежилет та рюкзак тепер він не зможе. Маховський розглядає варіанти служби в аеророзвідці або радіоелектронній розвідці.

Нагадаємо, що до взводу розвідки 28-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ шукають на роботу розвідника. Зарплату обіцяють виплачувати у розмірі до 100 тисяч гривень на місяць.