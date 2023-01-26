Война в Украине: Генштаб ВСУ показал, как россия использует муляжи техники

оккупанты используют муляжи техники

Россия использует на фронте муляжи, чтобы ввести в заблуждение украинскую разведку. В частности, "резиновые изделия" армии агрессора были замечены на Запорожском направлении фронта.

Соответствующие фото обнародовал Генштаб ВСУ.

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В Генштабе высмеяли армию оккупантов, которая не справилась даже с таким трюком. На фото видно, что муляжи военной техники сдулись.

"Российская армия "сдулась" на Запорожском направлении. В то время, когда наши партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие "танковых подразделений" на Запорожском направлении. Но, по-видимому, свободный воздух казацкого края не подходит для "резиновых изделий" оккупантов, поэтому они сдуваются, не выполнив своей основной миссии. Как и раздутая бравада росармии", — говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила, что оккупационная армия активно использует мобильные крематории. Таким образом, армия врага хочет скрыть катастрофические потери.

Ранее спикер Сил обороны на Восточном направлении полковник Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута враг теряет ежедневно батальон убитыми. Кроме того, оккупанты уже два месяца не могут прорвать украинскую оборону.

По данным Генштаба ВСУ, от 24 февраля 2022 г. по состоянию на 26 января 2023 г. российская армия потеряла по меньшей мере 123 860 человек.