Війна в Україні: Генштаб ЗСУ показав, як росія використовує муляжі техніки

Окупанти використовують муляжі техніки

Росія використовує на фронті муляжі, щоб ввести в оману українську розвідку. Зокрема, "гумові вироби" армії агресора були помічені на Запорізькому напрямку фронту.

Відповідні фото оприлюднив Генштаб ЗСУ.

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У Генштабі висміяли армію окупанта, яка не впоралася навіть з таким трюком. На фото видно, що муляжі військової техніки здулися.

"Російська армія "здулась" на Запорізькому напрямку. У той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність "танкових підрозділів" на запорізькому напрямку. Але, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для "гумових виробів" окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада росармії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомила, що окупаційна армія активно використовує мобільні крематорії. Таким чином армія ворога хоче приховати катастрофічні втрати.

Раніше речник Сил оборони на Східному напрямку полковник Сергій Череватий заявив, що в районі Бахмута ворог втрачає щодня батальйон убитими. Окрім того, окупанти вже два місяці не можуть прорвати українську оборону.

За даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року станом на 26 січня 2023 року російська армія втратила щонайменше 123 860 осіб.