"Зеленый свет" для украинских пилотов: Байден одобрил обучение на F-16

Истребитель F-16. Фото: Google

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден одобрил тренировку украинских военных на американских истребителях F-16. Учения возглавляют Дания и Нидерланды.

Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

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Президент США Джо Байден "дал зеленый свет", чтобы разрешить и поддержать процесс обучения украинских пилотов на F-16.

"Как вы знаете, процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавляют Дания и Нидерланды", — заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

При этом она добавила, что на данный момент с американской стороны нет официальных заявлений по поводу деталей предстоящих тренировок украинских пилотов.

LIVE: @DepPentPresSec Sabrina Singh holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/9RC95sslYY — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 8, 2023

Напомним, украинские пилоты начинают обучение на истребителях F-16. Уже сформировали первую группу для обучения. Первая группа военных насчитывает восемь пилотов.

Сообщается, что восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским, готовы начать обучение на американских истребителях.

Также мы писали, что в Укрпочте презентовали новую почтовую марку "Истребитель зла", посвященную самолетам F-16. Тираж марок составляет 600 тысяч экземпляров, цена марочного листа — 156 гривен. Отмечается, что 16 гривен с каждой марки направят на приобретение дронов для ВСУ.