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"Зелене світло" для українських пілотів: Байден схвалив навчання на F-16

9 серпня 2023 01:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Зелене світло" для українських пілотів: Байден схвалив навчання на F-16
Винищувач F-16. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив тренування українських військових на американських винищувачах F-16. Навчання очолюють Данія і Нідерланди.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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Навчання на винищувачах F-16

Президент США Джо Байден "дав зелене світло", щоб дозволити і підтримати процес навчання" українських пілотів на F-16.

"Як ви знаєте, процес підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 очолюють Данія і Нідерланди", — заявивла заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

При цьому вона додала, що наразі з американського боку немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань українських пілотів.

Нагадаємо, українські пілоти починають навчання на винищувачах F-16. Вже сформували першу групи для навчання. Перша група військових нараховує вісім пілотів. 

Повідомляється, що вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською, готові розпочати навчання на американських винищувачах. 

Також ми писали, що в Укрпошті презентували нову поштову марку "Винищувач зла", яка присвячена літакам F-16. Тираж марок становить 600 тисяч примірників, ціна маркового аркуша — 156 гривень. Зазначається, що 16 гривень з кожної марки спрямують на придбання дронів для ЗСУ.

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