Зеленская показала, как украинские военные проходят обучение в Британии

Елена Зеленская с Денисом Шмыгалем на обучении украинских военнослужащих. Фото: Елена Зеленская

Сегодня, 5 мая, Елена Зеленская опубликовала кадры подготовки украинских военнослужащих. Она вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом посетили учебный лагерь в Солсбери.

Об этом информирует Первая Леди Украины Елена Зеленская.

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"Сегодня своими глазами увидела подготовку наших военнослужащих, которую они проходят по программе Interflex в Великобритании. Вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом посетили учебный лагерь в Солсбери", — написала Елена Зеленская.

Первая Леди вспомнила трогательное видео, на котором иностранные военные выстраиваются, провожая украинских бойцов домой из учений в Великобритании.

По словам Елены Зеленской, уже более 14 тысяч украинских военных (в том числе 21 женщина) прошли обучение в Соединенном Королевстве, а более 2 тысяч — учатся сейчас.



Отмечается, что программа INTERFLEX по обучению военнослужащих ВСУ Великобритания начала в июне 2022 года, с участием инструкторов еще девяти стран-партнеров: Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, Австралии, Новой Зеландии, Литвы, Канады, Нидерландов. Учебный лагерь в Солсбери один из четырех, где наши бойцы учатся самым необходимым навыкам — от тактической медицины до ведения огня.

"Нашим защитникам нужен весь возможный мировой опыт, потому что каждое дополнительное знание, каждый навык — это их сохраненная жизнь и здоровье. А значит — наша победа", — отметила Елена Зеленская.

Елена Зеленская с Денисом Шмыгалем на обучении украинских военнослужащих. Фото: Елена Зеленская

Елена Зеленская с Денисом Шмыгалем на обучении украинских военнослужащих. Фото: Елена Зеленская

Елена Зеленская с Денисом Шмыгалем на обучении украинских военнослужащих. Фото: Елена Зеленская

Елена Зеленская с Денисом Шмыгалем на обучении украинских военнослужащих. Фото: Елена Зеленская

Елена Зеленская с Денисом Шмыгалем на обучении украинских военнослужащих. Фото: Елена Зеленская

Елена Зеленская с Денисом Шмыгалем на обучении украинских военнослужащих. Фото: Елена Зеленская

Елена Зеленская с Денисом Шмыгалем на обучении украинских военнослужащих. Фото: Елена Зеленская

Елена Зеленская с Денисом Шмыгалем на обучении украинских военнослужащих. Фото: Елена Зеленская

Напомним, что Первая Леди Украины Елена Зеленская 4 мая прибыла с визитом в Лондон. Она будет присутствовать на коронации короля Чарльза III в субботу, 6 мая.