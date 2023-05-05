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Зеленська показала, як українські військові проходять навчання у Британії

5 травня 2023 23:39
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленська показала, як українські військові проходять навчання у Британії
Олена Зеленська з Денисом Шмигалем на навчанні українських військовослужбовців. Фото: Олена Зеленська
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 5 травня, Олена Зеленська опублікувала кадри підготовки українських військовослужбовців. Вона разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом відвідали навчальний табір у Солсбері.

Про це інформує Перша Леді України Олена Зеленська.

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Підготовка військовослужбовців

"Сьогодні на власні очі побачила підготовку наших військовослужбовців, яку вони проходять за програмою Interflex у Великій Британії. Разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом відвідали навчальний табір у Солсбері", — написала Олена Зеленська.

Перша Леді пригадала зворушливе відео, на якому іноземні військові шикуються, проводжаючи українських бійців додому з навчань у Великій Британії. 

За словами Олени Зеленської вже понад 14 тисяч українських військових (у тому числі 21 жінка) пройшли навчання у Сполученому Королівстві, а понад 2 тисячі — вчаться зараз.

Зазначається, що програму INTERFLEX із навчання військовослужбовців ЗСУ Велика Британія започаткувала у червні 2022 року, за участю інструкторів іще дев’яти країн-партнерів: Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії, Австралії, Нової Зеландії, Литви, Канади, Нідерландів. Навчальний табір у Солсбері є одним із чотирьох, де наші бійці вчаться найнеобхіднішим навичкам — від тактичної медицини до ведення вогню.

"Нашим захисникам потрібен весь можливий світовий досвід, бо кожне додаткове знання, кожна навичка — це їхнє збережене життя та здоров’я. А отже — наша перемога", — зазначила Олена Зеленська.

Зеленська на навчанні військових
Олена Зеленська з Денисом Шмигалем на навчанні українських військовослужбовців. Фото: Олена Зеленська
Зеленська на навчанні військових
Олена Зеленська з Денисом Шмигалем на навчанні українських військовослужбовців. Фото: Олена Зеленська
Зеленська на навчанні військових
Олена Зеленська з Денисом Шмигалем на навчанні українських військовослужбовців. Фото: Олена Зеленська
Зеленська на навчанні військових
Олена Зеленська з Денисом Шмигалем на навчанні українських військовослужбовців. Фото: Олена Зеленська
Зеленська на навчанні військових
Олена Зеленська з Денисом Шмигалем на навчанні українських військовослужбовців. Фото: Олена Зеленська
Зеленська на навчанні військових
Олена Зеленська з Денисом Шмигалем на навчанні українських військовослужбовців. Фото: Олена Зеленська
Зеленська на навчанні військових
Олена Зеленська з Денисом Шмигалем на навчанні українських військовослужбовців. Фото: Олена Зеленська
Зеленська на навчанні військових
Олена Зеленська з Денисом Шмигалем на навчанні українських військовослужбовців. Фото: Олена Зеленська

Нагадаємо, що Перша Леді України Олена Зеленська 4 травня, прибула з візитом у Лондон. Вона буде присутня на коронації короля Чарльза III в суботу, 6 травня.

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