Зеленский из разрушенного Харькова призвал страны принять участие в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский в разрушенном Харькове. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам в преддверии Саммита мира. Он сделал обращение из разрушенного Россией Харькова. Глава государства сообщил, что более 80 государств уже подтвердили участие в Глобальном саммите мира.

Об этом Зеленский рассказал в видео в воскресенье, 26 мая.

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Обращение Зеленского к лидерам мира

"Хочет ли Россия диалога? У Украины самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обман, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны. И именно поэтому нужны глобальные усилия — Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть", — заявил президент.

Он отметил, что для оккупантов — удовольствие сжигать.

"Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией руководят люди, которые хотят сделать нормой сжигать жизнь, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной", — добавил Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что нет нации, способной остановить такую войну только своими усилиями.

"Нужно участие лидеров мира. Вместе со Швейцарией мы готовим такой Саммит. 15 июня его начало. У нас есть подтверждение участия уже более 80 государств и продолжаем работать с лидерами, приглашая на Саммит. Спасибо каждому, кто действительно помогает миру.

Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира: к Президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к Президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы так же, как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Харькове в субботу, 25 мая, раздались взрывы. Оккупанты попали в строительный гипермаркет. На момент обстрела внутри здания могло быть до 200 человек.

Также мы сообщали, что один из вражеских ударов пришелся по Центральному парку города. В результате обстрела центра Харькова тяжелые травмы получил несовершеннолетний парень.