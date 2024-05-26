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Зеленський із зруйнованого Харкова закликав країни взяти участь у Саміті миру

26 травня 2024 10:09
оновлено: 10:15
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Зеленський із зруйнованого Харкова закликав країни взяти участь у Саміті миру
Президент України Володимир Зеленський у зруйнованому Харкові. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів напередодні Саміту миру. Він зробив звернення зі зруйнованого Росією Харкова. Глава держави повідомив, що понад 80 держав вже підтвердили участь у Глобальному саміті миру.

Про це Зеленський розповів у відео у неділю, 26 травня.

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Звернення Зеленського до лідерів світу

"Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля — Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути", — заявив президент. 

Він зазначив, що для окупантів — задоволення – спалювати.

"Ми всі знаємо, із ким маємо справу. Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною", — додав Зеленський.

Також глава держави підкреслив, що немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями.

"Потрібна участь лідерів світу. Разом зі Швейцарією ми готуємо такий Саміт. 15 червня його початок. Ми маємо підтвердження участі вже більш ніж 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру.

Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру: до Президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до Президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру — дійсно миру, а не паузи між ударами", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Харкові у суботу, 25 травня, пролунали вибухи. Окупанти влучили в будівельний гіпермаркет. На момент обстрілу всередині будівлі могло бути до 200 осіб.

Також ми повідомляли, що один із ворожих ударів прийшовся по Центральному парку міста. Унаслідок обстрілу центру Харкова важких травм зазнав неповнолітній хлопець.

Володимир Зеленський
Харків
саміт
світ
війна в Україні

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