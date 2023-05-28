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Зеленский хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет

28 мая 2023 14:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Глава государства Владимир Зеленский предлагает ввести пакет санкций против Ирана на 50 лет. Соответствующий проект постановления Президент уже внес в Верховную Раду.

Соответствующий проект уже появился на сайте ВР.

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Санкции, инициированные Владимиром Зеленским, будут включать полный запрет на торговые операции, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.

Также планируется запретить осуществление инвестиций в Иран и передачу его резидентам технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Согласно дополнению к проекту, санкции в Иран предлагают применить на 50 лет.

Напомним, недавно США и Япония ввели новые мощные санкции против России. В санкционный список вошли сотни физических и юридических лиц, связанных с полномасштабной войной, которую Россия развязала в Украине.

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