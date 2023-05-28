Зеленский хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет
Глава государства Владимир Зеленский предлагает ввести пакет санкций против Ирана на 50 лет. Соответствующий проект постановления Президент уже внес в Верховную Раду.
Соответствующий проект уже появился на сайте ВР.
Какие запреты включают санкции
Санкции, инициированные Владимиром Зеленским, будут включать полный запрет на торговые операции, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.
Также планируется запретить осуществление инвестиций в Иран и передачу его резидентам технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Согласно дополнению к проекту, санкции в Иран предлагают применить на 50 лет.
Напомним, недавно США и Япония ввели новые мощные санкции против России. В санкционный список вошли сотни физических и юридических лиц, связанных с полномасштабной войной, которую Россия развязала в Украине.