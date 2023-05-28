Зеленський хоче ввести санкції проти Ірану на 50 років

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Глава держави Володимир Зеленський пропонує запровадити пакет санкцій проти Ірану на 50 років. Відповідний проєкт постанови Президент уже вніс до Верховної Ради.

Відповідний проєкт вже з'явився на сайті ВР.

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Які заборони включають санкції

Санкції, ініційовані Володимиром Зеленським, включатимуть повну заборону торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України та запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Також планується заборонити здійснення будь-яких інвестицій в Іран та передачу його резидентам технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Згідно з доповненням до проєкту, санкції до Ірану пропонують застосувати на 50 років.

Нагадаємо, нещодавно США і Японія запровадили нові потужні санкції проти Росії. До санкційного списку увійшли сотні фізичних та юридичних осіб, які пов’язані із повномасштабною війною, яку Росія розв’язала в Україні.