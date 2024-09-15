Зеленский хочет предложить прекращение огня на определенных участках фронта

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

В ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский будет с визитом в США, где встретится с американским коллегой Джо Байденом. Во время встречи он представит ему план победы Украины, который якобы включает в себя пункт прекращения огня на некоторых участках линии фронта.

Об этом в субботу, 14 сентября, утверждает немецкое издание Bild.

Читайте также:

Какие пункты входят в украинский план

По информации СМИ, а именно Bild, план включает в себя как требование использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, так и "готовность Украины принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта" и, таким образом, временно заморозить войну.

При этом ряд некоторых других СМИ трактуют информацию иначе, говоря, что речь идет об остановке огня на определенных участках фронта в обмен на разрешение ударов вглубь РФ.

"Зеленский теперь хочет положить все на одну карту и попытаться добиться перелома на поле боя", — заявил изданию Bild военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене.

Зеленский о плане победы и формуле мира

Отметим, что, по словам Владимира Зеленского, план победы Украины будет представлен сначала Байдену, а потом и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

"В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы — систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу, чтобы поставить эту войну на курс к миру", — сообщил президент во время 20-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

Украинский президент подчеркнул, что захватнические войны наподобие таких, которую Россия развязала против Украины, могут закончиться справедливо только двумя путями:

либо оккупантов вытесняют силой;

либо дипломатией, которая гарантирует сохранение реальной независимости страны и ее очищение от оккупации.

"И в первом, и во втором случае Украина нуждается в сильных позициях. И с этим могут помочь США. Если мы все равно с нашим ключевым партнером хотим победы, то пакет победы, который я представлю президенту США, может проложить путь к надежному миру, до полной реализации формулы мира", — добавил Зеленский, которого цитирует РБК-Украина.