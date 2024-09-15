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Зеленський має намір запропонувати припинення вогню на певних ділянках фронту, — Bild

15 вересня 2024 07:20
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Зеленський хоче запропонувати припинення вогню на певних ділянках фронту
Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Найближчими тижнями президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до США, де зустрінеться з американським колегою Джо Байденом. Під час зустрічі він представить йому план перемоги України, який нібито включає пункт припинення вогню на деяких ділянках лінії фронту.

Про це у суботу, 14 вересня, стверджує німецьке видання Bild.

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За інформацією ЗМІ, а саме Bild, план включає як вимогу використовувати західну зброю для ударів углиб території Росії, так і "готовність України прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту" і, таким чином, тимчасово заморозити війну.

При цьому низка інших ЗМІ трактують інформацію інакше, кажучи, що мова йде про зупинку вогню на певних ділянках фронту в обмін на дозвіл ударів вглиб Росії.

"Зеленський тепер хоче скласти все на одну карту і спробувати досягти перелому на полі бою", — заявив виданню Bild військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені.

Зеленський про план перемоги та формулу світу

Зазначимо, що за словами Володимира Зеленського, план перемоги України буде представлений спочатку Байдену, а потім і кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

"Цього місяця заплановано нашу зустріч з президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги — систему взаємопов'язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу, щоб поставити цю війну на курс до миру", — повідомив президент під час 20-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Український президент підкреслив, що загарбницькі війни на кшталт таких, яку Росія розв'язала проти України, можуть закінчитися справедливо лише двома шляхами:

  • або окупантів витісняють силою;
  • або дипломатією, яка гарантує збереження реальної незалежності країни та її очищення від окупації.

"І в першому, і в другому випадку Україна потребує сильних позицій. І з цим можуть допомогти США. Якщо ми все одно з нашим ключовим партнером хочемо перемоги, то пакет перемоги, який я представлю президенту США, може прокласти шлях до надійного світу, на повну реалізацію формули миру", — додав Зеленський, якого цитує РБК-Україна.

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