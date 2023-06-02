Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Украине
На сегодняшнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего был рассмотрен вопрос работы укрытий. Президент распорядился проверить все объекты на территории Украины.
Об этом глава государства сообщил на своем официальном Telegram-канале.
История с укрытием
Одним из главных вопросов, которые рассматривались 2 июня на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, была гибель людей в Киеве у укрытия.
Зеленский отметил жесткую реакцию членов Ставки и отдал распоряжение проверить все укрытия в Украине.
В Киеве этим должен заняться министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, на остальной территории страны — министр внутренних дел Игорь Клименко.
ПВО и санкции
Кроме вопроса укрытий, на заседании Ставки рассмотрели актуальную ситуацию на фронте, состояние украинской противовоздушной обороны после ряда массированных воздушных атак со стороны России и ее усовершенствование для тотальной защиты Украины.
Также члены Ставки Верховного Главнокомандующего заслушали доклад разведки о том, какие страны помогают России обходить санкции и увеличивать производство ракет и дронов.
"Готовим соответствующие решения", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, ранее в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги в Киеве пытаются попасть в укрытие. Однако оно было закрыто.
Добавим, что в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе возле укрытия погибли три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранение главы Деснянской РГА с должности из-за ситуации с укрытием.