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Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Украине

2 июня 2023 14:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На сегодняшнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего был рассмотрен вопрос работы укрытий. Президент распорядился проверить все объекты на территории Украины.

Об этом глава государства сообщил на своем официальном Telegram-канале.

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История с укрытием

Одним из главных вопросов, которые рассматривались 2 июня на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, была гибель людей в Киеве у укрытия.

Зеленский отметил жесткую реакцию членов Ставки и отдал распоряжение проверить все укрытия в Украине.

В Киеве этим должен заняться министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, на остальной территории страны — министр внутренних дел Игорь Клименко.

Зеленський про засідання Ставки
Зеленский о заседании Ставки

ПВО и санкции

Кроме вопроса укрытий, на заседании Ставки рассмотрели актуальную ситуацию на фронте, состояние украинской противовоздушной обороны после ряда массированных воздушных атак со стороны России и ее усовершенствование для тотальной защиты Украины.

Также члены Ставки Верховного Главнокомандующего заслушали доклад разведки о том, какие страны помогают России обходить санкции и увеличивать производство ракет и дронов.

"Готовим соответствующие решения", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги в Киеве пытаются попасть в укрытие. Однако оно было закрыто.

Добавим, что в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе возле укрытия погибли три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранение главы Деснянской РГА с должности из-за ситуации с укрытием.

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