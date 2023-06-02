Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

На сегодняшнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего был рассмотрен вопрос работы укрытий. Президент распорядился проверить все объекты на территории Украины.

Об этом глава государства сообщил на своем официальном Telegram-канале.

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История с укрытием

Одним из главных вопросов, которые рассматривались 2 июня на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, была гибель людей в Киеве у укрытия.

Зеленский отметил жесткую реакцию членов Ставки и отдал распоряжение проверить все укрытия в Украине.

В Киеве этим должен заняться министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, на остальной территории страны — министр внутренних дел Игорь Клименко.

Зеленский о заседании Ставки

ПВО и санкции

Кроме вопроса укрытий, на заседании Ставки рассмотрели актуальную ситуацию на фронте, состояние украинской противовоздушной обороны после ряда массированных воздушных атак со стороны России и ее усовершенствование для тотальной защиты Украины.

Также члены Ставки Верховного Главнокомандующего заслушали доклад разведки о том, какие страны помогают России обходить санкции и увеличивать производство ракет и дронов.

"Готовим соответствующие решения", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги в Киеве пытаются попасть в укрытие. Однако оно было закрыто.

Добавим, что в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе возле укрытия погибли три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранение главы Деснянской РГА с должности из-за ситуации с укрытием.