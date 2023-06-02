Зеленський на Ставці доручив перевірити усі укриття в Україні
На сьогоднішньому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача було розглянуте питання роботи укриттів. Президент віддав розпорядження перевірити усі об’єкти на території України.
Про це глава держави повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі.
Історія з укриттям
Одним із головних питань, яке розглядалося 2 червня на засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, була загибель людей у Києві біля укриття.
Зеленський наголосив на жорсткій реакції членів Ставки і віддав розпорядження перевірити усі укриття в Україні.
У Києві цим має зайнятися міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, на усій іншій території країни — міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
ППО і санкції
Крім питання укриттів, на засіданні Ставки розглянули актуальну ситуацію на фронті, стан української протиповітряної оборони після низки масованих повітраних атак з боку Росії та її вдосконалення для тотального захисту України.
Також члени Ставки Верховного Головнокомандувача заслухали доповідь розвідки про те, які країни допомагають Росії обходити санкції і збільшувати виробництво ракет та дронів.
"Готуємо відповідні рішення", — наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги у Києві намагаються потрапити в укриття. Однак воно було закрите.
Додамо, що внаслідок нічних ракетних обстрілів по столиці 1 червня в Деснянському районі біля укриття загинули троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював усунення голови Деснянської РДА з посади через ситуацію з укриттям.