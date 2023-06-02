Зеленський на Ставці доручив перевірити усі укриття в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента

На сьогоднішньому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача було розглянуте питання роботи укриттів. Президент віддав розпорядження перевірити усі об’єкти на території України.

Про це глава держави повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі.

Читайте також:

Історія з укриттям

Одним із головних питань, яке розглядалося 2 червня на засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, була загибель людей у Києві біля укриття.

Зеленський наголосив на жорсткій реакції членів Ставки і віддав розпорядження перевірити усі укриття в Україні.

У Києві цим має зайнятися міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, на усій іншій території країни — міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зеленський про засідання Ставки

ППО і санкції

Крім питання укриттів, на засіданні Ставки розглянули актуальну ситуацію на фронті, стан української протиповітряної оборони після низки масованих повітраних атак з боку Росії та її вдосконалення для тотального захисту України.

Також члени Ставки Верховного Головнокомандувача заслухали доповідь розвідки про те, які країни допомагають Росії обходити санкції і збільшувати виробництво ракет та дронів.

"Готуємо відповідні рішення", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги у Києві намагаються потрапити в укриття. Однак воно було закрите.

Додамо, що внаслідок нічних ракетних обстрілів по столиці 1 червня в Деснянському районі біля укриття загинули троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював усунення голови Деснянської РДА з посади через ситуацію з укриттям.