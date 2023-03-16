Зеленский напомнил о годовщине бомбардировки драмтеатра в Маруполе
Год назад российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на здание Драматического театра в Мариуполе. За это и другие преступления захватчики обязательно будут отвечать.
Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины Владимира Зеленского.
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Годовщина трагедии
Владимир Зеленский напомнил о том, что год назад российские оккупанты, которые тогда пытались захватить Мариуполь, совершили циничную и жестокую бомбардировку Драматического театра в окруженном городе.
"Рядом со зданием была надпись "Дети", которую невозможно было не заметить. Там скрывались от обстрелов сотни людей", — подчеркнул Президент.
Ответственность за преступление
Глава государства заявил, что Украина шаг за шагом идет к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за все преступления, в том числе и убийство людей в драмтеатре Мариуполя.
"Не простим оккупантам ни одной разрушенной судьбы. Помним всех, чью жизнь унес российский террор", — заверил Владимир Зеленский.
Напомним, что российские военные 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр в Мариуполе — там в бомбоубежище скрывались от обстрелов сотни мирных жителей города, многие женщины и дети. Перед театром была выведена огромная надпись "ДЕТИ".
Бомбу сбросили с самолета. После бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.
Под развалинами театра погибли, по неофициальным данным, несколько сотен человек.
Фото из открытых источников