Зеленский напомнил о годовщине бомбардировки драмтеатра в Маруполе

Президент заявил, что россияне понесут ответственность за свои преступления

Год назад российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на здание Драматического театра в Мариуполе. За это и другие преступления захватчики обязательно будут отвечать.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины Владимира Зеленского.

Годовщина трагедии

Владимир Зеленский напомнил о том, что год назад российские оккупанты, которые тогда пытались захватить Мариуполь, совершили циничную и жестокую бомбардировку Драматического театра в окруженном городе.

"Рядом со зданием была надпись "Дети", которую невозможно было не заметить. Там скрывались от обстрелов сотни людей", — подчеркнул Президент.

Ответственность за преступление

Глава государства заявил, что Украина шаг за шагом идет к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за все преступления, в том числе и убийство людей в драмтеатре Мариуполя.

"Не простим оккупантам ни одной разрушенной судьбы. Помним всех, чью жизнь унес российский террор", — заверил Владимир Зеленский.

Напомним, что российские военные 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр в Мариуполе — там в бомбоубежище скрывались от обстрелов сотни мирных жителей города, многие женщины и дети. Перед театром была выведена огромная надпись "ДЕТИ".

Бомбу сбросили с самолета. После бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

Под развалинами театра погибли, по неофициальным данным, несколько сотен человек.

Фото из открытых источников