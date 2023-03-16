Зеленський нагадав про роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі
Рік тому російські окупаційні війська скинули авіабомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі. За цей та інші злочини загарбники обов’язково будуть відповідати.
Про це повідомила пресслужба Президента України Володимира Зеленського.
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Роковини трагедії
Володимир Зеленський нагадав про те, що рік тому російські окупанти, які тоді намагалися захопити Маріуполь — здійснили цинічне і жорстоке бомбардування драматичного театру в оточеному місті.
"Поруч із будівлею був напис "Діти", який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей", — наголосив Президент.
Відповідальність за злочин
Глава держави заявив, що Україна крок за кроком іде до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за усі злочини, зокрема, й убивство людей у драмтеатрі Маріуполя.
"Не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі. Пам'ятаємо всіх, чиє життя забрав російський терор", — запевнив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що російські військові 16 березня скинули надпотужну бомбу на драматичний театр у Маріуполі — там у бомбосховищі ховалися від обстрілів сотні мирних мешканців міста, багато жінок та дітей. Перед театром був виведений величезний напис "ДІТИ".
Бомбу скинули з літака. Після бомбардування зруйнувалася центральна частина драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище.
Під руїнами театру загинуло, за неофіційними даними, кількасот людей.
Фото з відкритих джерел