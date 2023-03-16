Зеленський нагадав про роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі

Президент заявив, що росіяни понесуть відповідальність за свої злочини

Рік тому російські окупаційні війська скинули авіабомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі. За цей та інші злочини загарбники обов’язково будуть відповідати.

Про це повідомила пресслужба Президента України Володимира Зеленського.

Роковини трагедії

Володимир Зеленський нагадав про те, що рік тому російські окупанти, які тоді намагалися захопити Маріуполь — здійснили цинічне і жорстоке бомбардування драматичного театру в оточеному місті.

"Поруч із будівлею був напис "Діти", який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей", — наголосив Президент.

Відповідальність за злочин

Глава держави заявив, що Україна крок за кроком іде до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за усі злочини, зокрема, й убивство людей у драмтеатрі Маріуполя.

"Не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі. Пам'ятаємо всіх, чиє життя забрав російський терор", — запевнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що російські військові 16 березня скинули надпотужну бомбу на драматичний театр у Маріуполі — там у бомбосховищі ховалися від обстрілів сотні мирних мешканців міста, багато жінок та дітей. Перед театром був виведений величезний напис "ДІТИ".

Бомбу скинули з літака. Після бомбардування зруйнувалася центральна частина драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище.

Під руїнами театру загинуло, за неофіційними даними, кількасот людей.

Фото з відкритих джерел