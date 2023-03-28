Зеленый напомнил о том, как российские оккупанты уничтожают религиозные сооружения в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский

Российские оккупационные войска за 13 месяцев полномасштабной войны разрушили и повредили сотни религиозных построек в Украине. Пострадали все религии и конфессии.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Оккупанты уничтожают сакральные сооружения

Владимир Зеленский напомнил, что российские войска за время полномасштабной войны нанесли серьезный ущерб украинским религиозным организациям.

Так, были повреждены, ограблены или вообще разрушены сотни религиозных сооружений.

"Пострадали все религии и конфессии, в том числе церкви, мечети, синагоги, учебные и административные здания религиозных общин Украины", — подчеркнул Президент.

Цинизм россиян

Владимир Зеленский заявил, что все уничтожены или повреждены сооружения, которые сакральны для представителей тех или иных религиозных общин — для россиян являются лишь мишенями.

"Но ракеты и артиллерия государства-террориста не сломили нашу человечность и веру. Украина победит, жизнь победит!" – заверил глава государства.

Напомним, что во время одного из многочисленных российских обстрелов пострадала православная церковь в городе Ахтырка Сумской области.

Фото: пресс-служба Президента Украины