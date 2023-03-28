Зеленський нагадав про те, як російські окупанти нищать релігійні споруди в Україні

Президент України Володимир Зеленський

Російські окупаційні війська за 13 місяців повномасштабної війни зруйнували та пошкодили сотні релігійних споруд в Україні. Постраждали усі релігії та конфесії.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

Окупанти нищать сакральні споруди

Володимир Зеленський нагадав, що російські війська за час повномасштабної війни завдали серйозних збитків українським релігійним організаціям.

Так, були пошкоджені, пограбовані чи взагалі зруйновані сотні релігійних споруд.

"Постраждали всі релігії та конфесії, зокрема церкви, мечеті, синагоги, навчальні й адміністративні будівлі релігійних громад України", — наголосив Президент.

Цинізм росіян

Володимир Зеленський заявив, що усі знищені чи пошкоджені споруди, які є сакральними для представників тих чи інших релігійних громад — для росіян є лише мішенями.

"Але ракети й артилерія держави-терориста не зламали нашої людяності та віри. Україна переможе, життя переможе!" — запевнив глава держави.

Нагадаємо, що під час одного із численних російських обстрілів постраждала православна церква у місті Охтирка Сумської області.

Фото: пресслужба Президента України