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Зеленский назвал факторы, повлиявшие на решение РФ осуществить повторное наступление на Харьковщину

18 мая 2024 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Как задержки помощи от партнеров повлияли на наступление России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики неделю назад начали новое наступление на Харьковскую область. В то же время страны-партнеры задерживали помощь для Украины.

Связано ли наступление россиян с этими задержками, ответил Президент Владимир Зеленский в интервью AFP, которое было опубликовано в субботу, 18 мая.

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"Успешной была первая половина первого года полномасштабной войны: сначала нас атаковали, а потом мы дали отпор. И у нас была неожиданная для них операция в Харьковской области", — сказал президент.

Он отметил, что тогда у Украины был некоторый запас сил, на который никто не рассчитывал. Россияне не предполагали, что мы пойдем на Харьковщину, тогда ВСУ удалось отвоевать города и села и оттеснить врага от Харькова.

"Что было очень важно. И артиллерия в большинстве своем не могла туда долетать. Вот важный момент, в тот момент мы могли отразить всю область, я это постоянно говорил всем партнерам. Мы пошли неожиданно, это прекрасная операция, РФ не рассчитывала мы могли полностью их", — отметил Зеленский.

Украинский лидер вспомнил, как просил партнеров просто укомплектовать две бригады, и это было важно для деоккупации всей области, однако эту помощь нам не удалось получить.

"Тогда мы там окопались, где остановились. Операция прошла очень неплохо, но этих шагов мы не достигли и вот вам обратный эффект. Если бы мы их вытеснили полностью и стояли на границе, то серая зона была бы уже на их территории и все было бы наоборот", — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что в настоящее время ситуация в Харьковской области контролируемая, но не "стабилизированная".

Кроме того, в Генштабе отметили, что Силы обороны производят зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.

Владимир Зеленский
военная помощь
Харьковская область
оккупанты
война в Украине
фронт
наступление

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