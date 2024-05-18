Яким чином затримки допомоги від партнерів вплинули на наступ Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники тиждень тому розпочали новий наступ на Харківську область. Водночас країни-партнери затримували допомогу для України.

Чи пов'язаний наступ росіян із цими затримками, відповів Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP, яке було опубліковано у суботу, 18 травня.

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"Успішною була перша половина першого року повномасштабної війни: спочатку нас атакували, а потім ми дали відсіч. І в нас була несподівана для них операція на Харківщині", — сказав президент.

Він зауважив, що тоді в України був деякий запас сил, на який ніхто не розраховував. Росіяни не передбачали, що ми підемо на Харківщину, тоді ЗСУ вдалося відвоювати міста і села і відтіснити ворога від Харкова.

"Що було дуже важливо. І артилерія здебільшого не могла туди долітати. Ось важливий момент, в той момент ми могли відбити всю область, я це постійно говорив усім партнерам. Ми пішли несподівано, це прекрасна операція, РФ не розраховувала ми могли повністю їх", — зазначив Зеленський.

Український лідер пригадав, як просив партнерів просто укомплектувати дві бригади, і це тоді було важливо для деокупації всієї області, однак цю допомогу нам не вдалося отримати.

"Тоді ми там окопались, де зупинилися. Операція пройшла дуже непогано, але цих кроків ми не досягли, і ось вам зворотний ефект. Аби ми їх витіснили повністю та стояли на кордоні, то сіра зона б була б уже на їхній території і все було б навпаки", — додав він.

Раніше Зеленський заявив, що наразі ситуація у Харківській області контрольована, але не "стабілізована".

Крім того, у Генштабі зазначили, що Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.