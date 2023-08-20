Зеленский назвал количество ракет и ударных дронов, выпущенных РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах. Фото: Офис Президента

В рамках визита в Нидерланды, Президент Украины Владимир Зеленский провел совместный брифинг с премьер-министром Марком Рютте. В ходе своего выступления, украинский лидер рассказал, сколько ракет и ударных дронов выпустила Россия по Украине.

Об этом Зеленский сказал на брифинге.

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Зеленский сообщил, что с 24 февраля 2022 года Россия, начав полномасштабное наступление, запустила по территории Украины более 6,5 тыс. ракет. Кроме того, было использовано свыше 3,5 тыс. беспилотников, как отметил Зеленский.

"Более 6,5 тыс. ракет и 3,5 тыс. ударных дронов Россия использовала против Украины с начала полномасштабного вторжения", — сказал он.

Напомним, что в воскресенье, 20 августа, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с женой Еленой в Нидерланды. Украинский лидер проведет встречу с Марком Рютте и обсудит важные для Украины вопросы.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Нидерландами по истребителям F-16. То есть, возможно, вскоре истребители будут в украинском небе.