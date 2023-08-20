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Зеленський назвав кількість ракет та ударних дронів, які випустила РФ по Україні

20 серпня 2023 17:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський назвав кількість ракет та ударних дронів, які випустила РФ по Україні
Президент України Володимир Зеленський у Нідерландах. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У рамках візиту до Нідерландів Президент України Володимир Зеленський провів спільний брифінг з прем'єр-міністром Марком Рютте. Під час свого виступу український лідер розповів, скільки ракет та ударних дронів випустила Росія по Україні.

Про це Зеленський сказав на брифінгу.

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Зеленський повідомив, що з 24 лютого 2022 року Росія, розпочавши повномасштабний наступ, запустила територією України понад 6,5 тис. ракет. Окрім того, було використано понад 3,5 тис. безпілотників, як зазначив Зеленський.

"Понад 6,5 тис. ракет і 3,5 тис. ударних дронів Росія використала проти України з початку повномасштабного вторгнення", — сказав він.

Нагадаємо, що у неділю, 20 серпня, Президент України Володимир Зеленський прибув із дружиною Оленою до Нідерландів. Український лідер проведе зустріч із Марком Рютте та обговорить важливі для України питання.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість із Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть в українському небі.

 

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