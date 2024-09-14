Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Зеленский назвал страну, которая "помогает" Украине сбивать российские "Шахеды" arrow

Зеленский назвал страну, которая "помогает" Украине сбивать российские "Шахеды"

14 сентября 2024 14:08
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Зеленский подверг критике союзников за нежелание помогать сбивать дроны
Спасатель помогает достать сбитый Shahed. Фото иллюстративное: ГСЧС Николаевской области
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое возмущение относительно позиции союзников, которые не хотят сбивать над Украиной российские ракеты и дроны. Впрочем, глава государства неожиданно назвал страну, все же иногда "помогающую" сбивать вражеские воздушные цели.

Об этом Владимир Зеленский заявил на выступлении во время Ялтинской Европейской стратегии.

Читайте также:

Кто помогает Украине сбивать дроны и ракеты

Владимир Зеленский подверг критике позицию союзников Украины, которые не хотят сбивать российские вражеские воздушные цели даже в случае, когда они летят прямо на их территорию.

"Когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, постоянно, кстати, все пытаются его просто, если честно, заговорить. И боятся даже сказать, мы работаем над этим. Даже этих слов боятся" , — сказал Зеленский.

Он заявил, что только Беларусь является единственной страной, которая решилась сбивать вражеские российские воздушные цели — дроны "Шахед", добавив, что это "унизительно для сильного демократического мира". Он упрекнул, что союзники нередко вместе сбивают ракеты и БПЛА в небе Ближнего Востока, но не хотят помочь Украине, когда Россия наносит массированные воздушные удары.

"Когда мы слышим, что в РФ прибыли новые ракеты из Ирана, это такое зло, которое союзникам приходилось уже сбивать в небе Ближнего Востока. Сейчас, возможно, отличается марка ракет, но не террористический мотив Ирана, лежащий в основе распространения и применения этого оружия. Если союзники вместе сбивают ракеты и сбивают дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбитии российских ракет, иранских Shahed в небе Украины? – подчеркнул президент.

Напомним, в Польше недавно провели опрос на тему поддержки ущерба российским воздушным объектам, нарушающим воздушное пространство страны. Большинство граждан высказались "ЗА" такое решение.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский впоследствии назвал условие, при котором Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной.

Также важные новости дня по теме:

Владимир Зеленский Беларусь дроны война в Украине Шахед

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:17 Россияне атакуют гражданские объекты — Костин сообщил о результатах расследований

14:17 Популярная игра-тапалка Hamster Kombat готовится к листингу токена — что известно

14:16 Бойцы Третьей штурмовой показали, как поразили российские квадроциклы, БК и пехоту

14:08 Зеленский назвал страну, которая "помогает" Украине сбивать российские "Шахеды"

14:01 Зеленский трогательно обратился к украинским спортсменам в день физической культуры

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

14:01 Продавал придуманную зарядную станцию — на Одесчине задержали афериста

13:55 Лишение уклониста права вождения авто — какие действия должен совершить ТЦК

13:52 Военные США и Ирака ликвидировали четырех лидеров ИГИЛ

13:46 В партии Шольца предложили "мирную" инициативу по войне в Украине

13:38 Циклон "Аннет" испортит погоду в воскресенье — прогноз погоды на завтра

14:17 Россияне атакуют гражданские объекты — Костин сообщил о результатах расследований

14:17 Популярная игра-тапалка Hamster Kombat готовится к листингу токена — что известно

14:16 Бойцы Третьей штурмовой показали, как поразили российские квадроциклы, БК и пехоту

14:08 Зеленский назвал страну, которая "помогает" Украине сбивать российские "Шахеды"

14:01 Зеленский трогательно обратился к украинским спортсменам в день физической культуры

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

14:01 Продавал придуманную зарядную станцию — на Одесчине задержали афериста

13:55 Лишение уклониста права вождения авто — какие действия должен совершить ТЦК

13:52 Военные США и Ирака ликвидировали четырех лидеров ИГИЛ

13:46 В партии Шольца предложили "мирную" инициативу по войне в Украине

13:38 Циклон "Аннет" испортит погоду в воскресенье — прогноз погоды на завтра

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра