Зеленский подверг критике союзников за нежелание помогать сбивать дроны

Спасатель помогает достать сбитый Shahed. Фото иллюстративное: ГСЧС Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое возмущение относительно позиции союзников, которые не хотят сбивать над Украиной российские ракеты и дроны. Впрочем, глава государства неожиданно назвал страну, все же иногда "помогающую" сбивать вражеские воздушные цели.

Об этом Владимир Зеленский заявил на выступлении во время Ялтинской Европейской стратегии.

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Владимир Зеленский подверг критике позицию союзников Украины, которые не хотят сбивать российские вражеские воздушные цели даже в случае, когда они летят прямо на их территорию.

"Когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, постоянно, кстати, все пытаются его просто, если честно, заговорить. И боятся даже сказать, мы работаем над этим. Даже этих слов боятся" , — сказал Зеленский.

Он заявил, что только Беларусь является единственной страной, которая решилась сбивать вражеские российские воздушные цели — дроны "Шахед", добавив, что это "унизительно для сильного демократического мира". Он упрекнул, что союзники нередко вместе сбивают ракеты и БПЛА в небе Ближнего Востока, но не хотят помочь Украине, когда Россия наносит массированные воздушные удары.

"Когда мы слышим, что в РФ прибыли новые ракеты из Ирана, это такое зло, которое союзникам приходилось уже сбивать в небе Ближнего Востока. Сейчас, возможно, отличается марка ракет, но не террористический мотив Ирана, лежащий в основе распространения и применения этого оружия. Если союзники вместе сбивают ракеты и сбивают дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбитии российских ракет, иранских Shahed в небе Украины? – подчеркнул президент.

Напомним, в Польше недавно провели опрос на тему поддержки ущерба российским воздушным объектам, нарушающим воздушное пространство страны. Большинство граждан высказались "ЗА" такое решение.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский впоследствии назвал условие, при котором Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной.