Зеленський розкритикував союзників за небажання допомагати збивати дрони

Рятувальник допомагає дістати збитий Shahed. Фото ілюстративне: ДСНС Миколаївщини

Президент України Володимир Зеленський висловив своє обурення щодо позиції союзників, які не хочуть збивати над Україною російські ракети та дрони. Втім, глава держави несподівано назвав країну, яка все ж деколи "допомагає" збивати ворожі повітряні цілі.

Про це Володимир Зеленський заявив на виступі під час Ялтинської Європейської стратегії.

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Володимир Зеленський розкритикував позицію союзників України, які не хочуть збивати російські ворожі повітряні цілі навіть у випадку, коли вони летять прямо на їх територію.

"Коли ми піднімаємо це питання з нашими партнерами, постійно до речі, всі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати, ми працюємо над цим. Навіть цих слів бояться", — сказав Зеленський.

Він заявив, що наразі лише Білорусь є єдиною країною, яка наважилась збивати ворожі російські повітряні цілі — дрони "Шахед", додавши, що це "принизливо для сильного демократичного світу". Він дорікнув, що союзники нерідко разом збивають ракети і БпЛА в небі Близького Сходу, але не хочуть допомогти Україні, коли Росія завдає масованих повітряних ударів.

"Коли ми чуємо, що до РФ прибули нові ракети з Ірану, це таке саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Нині, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження і застосування цієї зброї. Якщо союзники разом збивають ракети і збивають дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет, іранських Shahed у небі України?" — наголосив президент.

Нагадаємо, у Польщі нещодавно провели опитування на тему підтримки збиття російських повітряних обʼєктів, які порушують повітряний простір країни. Більшість громадян висловились "ЗА" таке рішення.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський згодом назвав умову при якій Польща могла б збивати російські ракети над Україною.