Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Зеленский назвал ордер на арест путина поворотным моментом arrow

Зеленский назвал ордер на арест путина поворотным моментом

19 марта 2023 21:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ордер на арест российского лидера владимира путина, изданный Международным уголовным судом, является значительным международно-правовым результатом для Украины. Он также отметил, что вторжение России на территорию Украины закончится для Путина полной ответственностью за совершенные действия.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Читайте также:

Заявление Зеленского

Президент Зеленский выразил уверенность в том, что данное событие будет иметь значительное влияние на справедливость и окончание агрессии рф. Он отметил, что это значительный международный результат для Украины и подчеркнул, что путин не сможет избежать ответственности за свои действия.

"За каждое проявление террора против украинцев государство-зло будет отвечать. Эта неделя, наконец, принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", — сказал Зеленский.

Данное заявление президента Украины является значимым шагом в направлении установления правосудия и ответственности за военные действия, которые привели к смерти и страданиям многих людей на территории Украины. Такой международно-правовой результат позволяет увеличить давление на Россию и привести к справедливому окончанию конфликта.

Примечательно, что ордер на арест Путина, который был издан Международным уголовным судом, подтверждает серьезность их преступлений, связанных с вторжением на территорию Украины. Это является важным шагом в установлении правды и ответственности за совершенные действия, что должно помочь достичь окончания конфликта.

Напомним, что ордеры Палаты досудебного производства II Международного уголовного суда на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине — сенсационная новость. Это, в частности, означает, что у судей этого Суда есть разумные основания (reasonable grounds) считать, что путин виновен в совершении международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МКС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

21:14 Польские пограничники задержали нелегальных мигрантов: среди них есть украинцы

20:46 Сербия хочет наладить отношения с Косово, однако есть условие

20:23 Оккупанты обстреляли из артиллерии Днепропетровскую область

19:57 Неизвестные застрелили южноафриканского следователя по коррупции и его сына: детали

19:40 30 судов заблокированы в портах Николаевской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:32 В Южной Африке приняли во внимание ордер на арест путина, куда он должен приехать на саммит

19:28Возле Аляски зафиксировали мощное землетрясение: детали

19:10 Лучший левый защитник мира Зинченко получил плохой балл за игру с "Кристалл Пелас"

19:09 В Херсонской области оккупанты принудительно отбирают жилье у мирных украинцев, — Генштаб

Новина з відео

18:59 В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

Новина з відео

18:59 В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

Новина з відео

14:21 Андрющенко показал, как выглядит проспект Мариуполя, по которому ездил путин

Новина з відео

13:25 Сначала сбил собаку, а потом хотел её убить: известно имя злоумышленника

Новина з відео

10:02 После поездки на оккупированные территории путин посетил "командный пункт" военных, — СМИ

Новина з відео

10:01 Враг вывел в Черное море ракетоносители: есть угроза ракетных ударов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

07:54 Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь

Новина з відео

07:10 Днепр-1 снова лидер, фиаско Динамо против Зари, ничьи Львова, Кривбасса и Ворсклы и Металлиста 1925

Новина з відео

07:04 Именины Елены 19 марта: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

06:15 Виталий Миколенко помог "Эвертону" сыграть вничью с "Челси"

Новина з відео

00:01 ​​Во Львове местный и переселенки подрались из-за русского языка

18:00На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии

11:41Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Актуальное по теме

None 19 Март 21:50

Польские пограничники задержали нелегальных мигрантов: среди них есть украинцы

None 19 Март 20:51

Сербия хочет наладить отношения с Косово, однако есть условие

None 19 Март 20:50

Оккупанты обстреляли из артиллерии Днепропетровскую область

None 19 Март 20:13

Неизвестные застрелили южноафриканского следователя по коррупции и его сына: детали

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB