Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ордер на арест российского лидера владимира путина, изданный Международным уголовным судом, является значительным международно-правовым результатом для Украины. Он также отметил, что вторжение России на территорию Украины закончится для Путина полной ответственностью за совершенные действия.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Заявление Зеленского

Президент Зеленский выразил уверенность в том, что данное событие будет иметь значительное влияние на справедливость и окончание агрессии рф. Он отметил, что это значительный международный результат для Украины и подчеркнул, что путин не сможет избежать ответственности за свои действия.

"За каждое проявление террора против украинцев государство-зло будет отвечать. Эта неделя, наконец, принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", — сказал Зеленский.

Данное заявление президента Украины является значимым шагом в направлении установления правосудия и ответственности за военные действия, которые привели к смерти и страданиям многих людей на территории Украины. Такой международно-правовой результат позволяет увеличить давление на Россию и привести к справедливому окончанию конфликта.

Примечательно, что ордер на арест Путина, который был издан Международным уголовным судом, подтверждает серьезность их преступлений, связанных с вторжением на территорию Украины. Это является важным шагом в установлении правды и ответственности за совершенные действия, что должно помочь достичь окончания конфликта.

Напомним, что ордеры Палаты досудебного производства II Международного уголовного суда на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине — сенсационная новость. Это, в частности, означает, что у судей этого Суда есть разумные основания (reasonable grounds) считать, что путин виновен в совершении международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МКС.