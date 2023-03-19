Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський назвав ордер на арешт путіна поворотним моментом arrow

Зеленський назвав ордер на арешт путіна поворотним моментом

19 березня 2023 21:46
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент України Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ордер на арешт російського лідера володимира путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, є значним міжнародно-правовим результатом для України. Він також зазначив, що вторгнення росії на територію України закінчиться для путіна повною відповідальністю за скоєні дії.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Заява Зеленського

Президент Зеленський висловив упевненість у тому, що ця подія матиме значний вплив на справедливість та закінчення агресії росії. Він зазначив, що це значний міжнародний результат для України та наголосив, що путін не зможе уникнути відповідальності за свої дії.

"За кожен прояв терору проти українців держава-зло відповідатиме. Цей тиждень, що минає, нарешті приніс справді вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Момент, після якого стає безперечним, що завершенням цієї агресії для росії буде повний спектр її відповідальності", — сказав Зеленський.

Ця заява президента України є значним кроком у напрямку встановлення правосуддя та відповідальності за військові дії, які призвели до смерті та страждань багатьох людей на території України. Такий міжнародно-правовий результат дозволяє збільшити тиск на росію та призвести до справедливого закінчення конфлікту.

Примітно, що ордер на арешт путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, підтверджує серйозність їхніх злочинів, пов'язаних із вторгненням на територію України. Це є важливим кроком у встановленні правди та відповідальності за скоєні дії, що має допомогти досягти закінчення конфлікту.

Нагадаємо, що ордери Палати досудового провадження II Міжнародного кримінального суду на арешт президента росії володимира путіна у зв'язку з ситуацією в Україні — сенсаційна новина. Це, зокрема, означає, що представники цього Суду мають розумні підстави (reasonable grounds) вважати, що путін винний у скоєнні міжнародних злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

23:40 У Бангладеш автобус вилетів з дороги: є багато загиблих

23:35 Кривцов отримав найвищу оцінку в грі за команду Бекхема

23:17 Польща спростовує слова свого посла про те, що готова вступити у війну з рф: деталі

22:48 Коли у Києві добудують хвилястий міст: названо терміни

22:17На Чернігівщині внаслідок надзвичайної події загинули четверо військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:15 Окупанти на фронті закінчують життя самогубством: аудіоперехоплення

21:14 Польські прикордонники затримали нелегальних мігрантів: серед них є українці

20:46 Сербія хоче налагодити відносини з Косово, однак є умова

20:23 Окупанти обстріляли з артилерії Дніпропетровську область

19:57 Невідомі застрелили південноафриканського слідчого з питань корупції та його сина: деталі

Новина з відео

22:15 Окупанти на фронті закінчують життя самогубством: аудіоперехоплення

Новина з відео

18:59 У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

Новина з відео

14:21 Андрющенко показав, який вигляд має проспект Маріуполя, по якому їздив путін

Новина з відео

13:25 Спочатку збив собаку, а потім хотів її вбити: відомо ім'я зловмисника

Новина з відео

10:02 Після поїздки на окуповані території путін відвідав "командний пункт" військових, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:01 Ворог вивів у Чорне море ракетоносії: є загроза ракетних ударів

Новина з відео

07:54 Російські ЗМІ стверджують, що путін відвідав окупований Маріуполь

Новина з відео

07:10 Дніпро-1 знову лідер, фіаско Динамо проти Зорі, нічиї Львова, Кривбасу та Ворскли й Металіста 1925

Новина з відео

07:04 Іменини Олени 19 березня: найтепліші привітання в прозі, віршах та листівках

Новина з відео

06:15 Віталій Миколенко допоміг "Евертону" зіграти внічию з "Челсі"

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Актуальне по темі

None 19 Березень 23:40

У Бангладеш автобус вилетів з дороги: є багато загиблих

None 19 Березень 23:30

Кривцов отримав найвищу оцінку в грі за команду Бекхема

None 19 Березень 23:15

Польща спростовує слова свого посла про те, що готова вступити у війну з рф: деталі

None 19 Березень 23:10

Коли у Києві добудують хвилястий міст: названо терміни

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB