Зеленський назвав ордер на арешт путіна поворотним моментом

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ордер на арешт російського лідера володимира путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, є значним міжнародно-правовим результатом для України. Він також зазначив, що вторгнення росії на територію України закінчиться для путіна повною відповідальністю за скоєні дії.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Заява Зеленського

Президент Зеленський висловив упевненість у тому, що ця подія матиме значний вплив на справедливість та закінчення агресії росії. Він зазначив, що це значний міжнародний результат для України та наголосив, що путін не зможе уникнути відповідальності за свої дії.

"За кожен прояв терору проти українців держава-зло відповідатиме. Цей тиждень, що минає, нарешті приніс справді вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Момент, після якого стає безперечним, що завершенням цієї агресії для росії буде повний спектр її відповідальності", — сказав Зеленський.

Ця заява президента України є значним кроком у напрямку встановлення правосуддя та відповідальності за військові дії, які призвели до смерті та страждань багатьох людей на території України. Такий міжнародно-правовий результат дозволяє збільшити тиск на росію та призвести до справедливого закінчення конфлікту.

Примітно, що ордер на арешт путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, підтверджує серйозність їхніх злочинів, пов'язаних із вторгненням на територію України. Це є важливим кроком у встановленні правди та відповідальності за скоєні дії, що має допомогти досягти закінчення конфлікту.

Нагадаємо, що ордери Палати досудового провадження II Міжнародного кримінального суду на арешт президента росії володимира путіна у зв'язку з ситуацією в Україні — сенсаційна новина. Це, зокрема, означає, що представники цього Суду мають розумні підстави (reasonable grounds) вважати, що путін винний у скоєнні міжнародних злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС.